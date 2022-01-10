Реформа МСУ направлена на повышение эффективности власти: итоги круглого стола ФоРГО Политика

Нижегородский филиал ФоРГО провел 10 февраля круглый стол "Местное самоуправление в России состояние и перспективы". Предметом обсуждения стал принятый Госдумой РФ (в первом чтении) законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Открывая встречу, модератор Евгений Семенов сделал несколько сообщений из доклада, подготовленного НОЦ "Центр анализа социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного управления НГЛУ им. Н.А. Добролюбова". Он обратил внимание на то, что история местного самоуправления в России наполнена противоречиями и компромиссами. Заметив, что тема МСУ нередко политизировалась и рациональные механизмы самоуправления приносились в жертву политическим интересам, он призвал собравшихся отказаться от популизма и спекуляций в ходе обсуждения законопроекта и оперировать только фактами.

Поддерживая предложенную точку зрения, к.и.н., доцент НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Эрадж Боев заметил, что сегодня органы МСУ свою ответственность перед населением воспринимают как первичную, а перед региональной властью - как вторичную. Он предположил, что новый закон может снять существующую напряженность (конфликтность) между региональной и муниципальной властью.

В качестве противника законопроекта выступил Первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров. По его мнению, новый законопроект "ставит крест на системе МСУ, ликвидирует возможность населения влиять на местное самоуправление, снимает вопрос о всенародных выборах мэров".

Татьяна Гриневич, руководитель аппарата РО "Справедливая Россия-Патриоты-За Правду", возразила Егорову, заметив, что новый закон не имеет "заказа от населения", но добавила, что многие проблемы можно было бы решить, дав органам МСУ денег.

По мнению координатора НРО партии ЛДПР Алексея Круглова, цели законопроекта лежат отнюдь не в экономической, а в политической плоскости. Однако он считает, что ликвидация первичного звена МСУ приведет к вымыванию населения из сельской местности.

Руководитель фракции "Новые Люди" в Заксобрании области Рустам Досаев не был столь категоричен и, опираясь на свой опыт депутата Сокольского городского округа, заявил о слабой востребованности первичных органов МСУ среди населения ("никого не уговорить стать депутатом").

Сергей Раков, директор ИА "Нижний Сейчас", реагируя на замечание об отсутствии "заказа у населения" на новый закон, высказал предложение о вынесении этого законопроекта на референдум.

На эту идею отреагировал социолог Александр Прудник, который заявил: "Многочисленные соцопросы показывают, что общество не знает, что меняется в системе МСУ, и не стремится это узнать. Общество давно делегировало власти права по управлению МСУ". При этом социолог обратил внимание на то, что новые информационно-коммуникативные технологии давно стали неотъемлемой частью системы управления МСУ, но этот аспект не получил отражения в новом законопроекте.

Основным оппонентом региональных политиков стал мэр Арзамаса Александр Щелоков. При этом он говорил о конкретных практиках и проблемах МСУ. Так, в частности, он считает, что новый законопроект четко прописывает полномочия, повышает дисциплину и ответственность органов МСУ. Оппонируя заявлениям о "ликвидации органов местного самоуправления", Щелоков усомнился в том, что они важны для населения. Он заявил: "Населению важен результат" (работы).

Эту точку зрения поддержал заместитель секретаря РО "Единая Россия", депутат Заксобрания области Алексей Антонов. Он напомнил, что в органах МСУ иногда работают некомпетентные люди, а снять их нельзя, потому они избраны. Цель законопроекта, по мнению Антонова, в повышении персональной ответственности власти. "Лучшая власть – это власть, которой не замечают", – подчеркнул он.

Подводя итоги дискуссии, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов напомнил коллегам о том, что новый законопроект не ликвидирует систему МСУ, он логически связан с категорией "публичная власть", ставшей Конституционной новеллой 2020 года и призван урегулировать основы организации публичной власти в России. Принципы субсидиарности, декларированные Европейской хартией местного самоуправления, в новом законе сохраняются. При этом основным мотивом, обосновывающим необходимость реформы МСУ, является интерес населения, по мнению которого власть должна быть эффективной.