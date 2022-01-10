Влюбленные пары смогут бесплатно прокатиться в "каретах любви" 14 февраля в парках "Светлоярский" и "Дубки" Культура и отдых

Фото: Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Влюбленные пары смогут бесплатно прокатиться в "карете любви" 14 февраля в парках "Светлоярский" и "Дубки". Об этом сообщает МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода".

Согласно информации, 14 февраля с 17:00 до 20:00 влюбленные смогут бесплатно прокатиться в "карете влюбленных" и сделать памятные фотографии. Располагаться они будут у главного входа в парк"Светлоярский" и на центральной площади парка "Дубки". Также в парке "Дубки" для желающих будет работать профессиональный фотограф.

В дирекции рассказали, что кучеры будут одеты в казачьи костюмы, а белоснежные кареты стилизованы под старину. Каждая желающая пара сможет совершить один прогулочный круг, который займет 10-15 минут.

Напомним, что 14 февраля влюблённые смогут пройти по одному билету в нижегородский зоопарк "Лимпопо".