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Кубок России по эстетической гимнастике пройдёт в Нижнем Новгороде 12 и 13 февраля

11 февраля 2022 17:25  [57] Спорт

Фото: Константин Санталов

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде пройдёт Кубок России по эстетической гимнастике. В соревнованиях примут участие более 200 сильнейших спортсменов из 22 регионов страны, рассказали в региональном Минспорта.

Среди участников представлены многократные чемпионы мира - московская команда "Мадонна" и многократные победители первенств мира - команда "Виктория" (Московская область).

Кубок будет проходить 12 и 13 февраля на базе спортивной школы дворца спорта "Юность" по адресу: ул. Ярошенко, 5А. Начало соревнований: 12 февраля - в 11:00, 13 февраля - в 12:00.

Кроме того, в рамках Кубка России состоятся всероссийские соревнования для девочек до 16 лет "Надежды России", Кубок России Всероссийского студенческого союза и турнир "Вдохновение".

Соревнования пройдут в соответствии с актуальными требованиями Роспотребнадзора.

СПРАВКА:

Эстетическая гимнастика — вид спорта, в котором выполняются под музыку различные гимнастические и танцевальные групповые упражнения.

Это синтетический вид спорта, включающий в себя художественную гимнастику, танец, акробатику, который характеризуется умением передавать общий характер музыки в движении и придавать движениям целостность, слитность, свободу, изящество и различную эмоциональную окраску. Это молодой, но активно развивающийся в нашей стране вид спорта.

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Теги:
Гимнастика Соревнования
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