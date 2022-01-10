Кубок России по эстетической гимнастике пройдёт в Нижнем Новгороде 12 и 13 февраля

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В Нижнем Новгороде пройдёт Кубок России по эстетической гимнастике. В соревнованиях примут участие более 200 сильнейших спортсменов из 22 регионов страны, рассказали в региональном Минспорта.
Среди участников представлены многократные чемпионы мира - московская команда "Мадонна" и многократные победители первенств мира - команда "Виктория" (Московская область).
Кубок будет проходить 12 и 13 февраля на базе спортивной школы дворца спорта "Юность" по адресу: ул. Ярошенко, 5А. Начало соревнований: 12 февраля - в 11:00, 13 февраля - в 12:00.
Кроме того, в рамках Кубка России состоятся всероссийские соревнования для девочек до 16 лет "Надежды России", Кубок России Всероссийского студенческого союза и турнир "Вдохновение".
Соревнования пройдут в соответствии с актуальными требованиями Роспотребнадзора.
СПРАВКА:
Эстетическая гимнастика — вид спорта, в котором выполняются под музыку различные гимнастические и танцевальные групповые упражнения.
Это синтетический вид спорта, включающий в себя художественную гимнастику, танец, акробатику, который характеризуется умением передавать общий характер музыки в движении и придавать движениям целостность, слитность, свободу, изящество и различную эмоциональную окраску. Это молодой, но активно развивающийся в нашей стране вид спорта.
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