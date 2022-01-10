Артем Кавинов: "Нижегородское правительство ведет работу по догазификации даже с перевыполнением плановых обязательств" Общество

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Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов поддержал решение о дополнительной финансовой поддержке жителей Нижегородской области, участвующих в программе догазификации.

"По всей стране продолжается работа по строительству инфраструктуры "последней мили" и обеспечению подключения домовладений к газу в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Эта задача - в числе приоритетных и в Народной программе партии "Единая Россия".

В Нижегородской области правительство региона во главе с Глебом Никитиным ведет работу по догазификации даже с перевыполнением плановых обязательств. В прошлом году более двух тысяч домовладений уже стали участниками этой программы. В этом году темп работы планируется серьезно увеличить. Предполагается подключить еще около 14,5 тысячи домовладений. Столько заявок уже поступило от жителей области.

Да, государство обеспечивает подведение газа до земельного участка. Однако есть категории граждан - малоимущие, многодетные, которые испытывают финансовые сложности с покупкой необходимого оборудования. Их необходимо поддержать.194 миллиона рублей, которые по инициативе губернатора планируют дополнительно выделить на эти цели из областного бюджета, станут хорошей поддержкой для этих категорий граждан.

Кроме того, активно ведется работа по газификации региона по программе ПАО "Газпром", которую "пробил" наш губернатор, в первую очередь, для районов нашего северного округа. Эту задачу не могли решить много лет. Ждем строительства 26 новых газораспределительных станций. Работа уже идет, а это значит, голубое топливо появится в домах Тоншаевского, Тонкинского, Варнавинского, Ветлужского, Шарангского районов и городского округа Шахунья", - отметил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.