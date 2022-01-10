Игорь Тюрин: "Государство уделяет особое внимание социально значимым группам товаров" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Заксобрания Нижегородской области, председатель комитета по агоропромышленному комплексу Игорь Тюрин в интервью ИА "НТА-Приволжье" рассказал о ситуации с ценами на социально-значимую продукцию в Нижегородской области.

По словам Игоря Тюрина, правительством РФ утвержден перечень продовольственных товаров первой необходимости и правила установления предельно допустимых розничных цен на них, куда входит и хлеб.

"В прошлом году, когда появился риск значительного роста цен на хлебную продукцию, министерством сельского хозяйства РФ были выделены средства на поддержку хлебопекарной и мукомольной промышленности. В Нижегородскую область на эти цели поступило 114,5 млн рублей из федерального бюджета. Выражаю надежду, что и в текущем году данная программа поддержки продолжится, что позволит не допустить роста цен, по крайней мере на социально-значимую продукцию, такие как хлеб ржаной и батон пшеничный", - отметил председатель комитета ЗСНО по АПК.

Ранее на текущей неделе в министерстве сельского хозяйства России обсуждалась ситуация на продовольственном рынке. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов РФ Дмитрий Патрушев, в зоне особого внимания в настоящее время находятся четыре социально значимых категории – хлеб, сахар, молоко и овощи. Для производителей данной продукции прорабатываются дополнительные меры поддержки, отметил руководитель минсельхоза России.