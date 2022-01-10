Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2022 09:50  [91] Вадим Булавинов: "Многим нижегородцам, участвующим в программе догазификации, без финансовой поддержки не справиться"
11 февраля 2022 21:18  [517] Активисты "Народного фронта", разработчики и специалисты минтранса обсудили новую маршрутную сеть Нижегородской области
11 февраля 2022 21:16  [360] Реставрация главного дома нижегородской усадьбы Гусевых начнется в 2022 году
11 февраля 2022 18:36  [376] Артем Кавинов: "Нижегородское правительство ведет работу по догазификации даже с перевыполнением плановых обязательств"
11 февраля 2022 17:55  [373] Игорь Тюрин: "Государство уделяет особое внимание социально значимым группам товаров"
11 февраля 2022 16:53  [292] Проектно-сметную документацию ремонта детской областной больницы разработают за счёт областного бюджета
11 февраля 2022 16:26  [255] Более 2,5 тысяч административных дел возбудила АТИ за некачественную уборку снега в Нижнем Новгороде
11 февраля 2022 16:21  [306] Движение транспорта по ул. Пушкина приостановят почти на неделю
11 февраля 2022 16:17  [297] Представлены проекты использования расселенных ОКН в квартале церкви Трех Святителей
11 февраля 2022 15:30  [303] Ученые ННГУ работают над противоопухолевыми препаратами двойного действия
Общество

Вадим Булавинов: "Многим нижегородцам, участвующим в программе догазификации, без финансовой поддержки не справиться"

12 февраля 2022 09:50  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов поддержал предложение Глеба Никитина о дополнительной финансовой поддержке жителей Нижегородской области, участвующих в программе догазификации.

"Инициатива губернатора по выделению дополнительных средств на догазификацию – это признак глубокого погружения в проблему. Как известно, в Нижегородской области далеко не все населенные пункты подключены к газу. Эта многолетняя проблема, которая, наконец-то, начала решаться благодаря программе догазификации, инициированной президентом Путиным", - заявил он.

Однако, как обратил внимание депутат, без финансовой поддержки областного правительства многие жители ещё долго не смогли бы начать пользоваться газом в своих домах.

"Поэтому я, безусловно, поддерживаю предложение губернатора Глеба Никитина о том, чтобы предусмотреть дополнительные средства в региональном бюджете на финансовую поддержку жителей, которым не хватает собственных средств на подведение газа "под ключ", - подчеркнул Вадим Булавинов.

"Это по-настоящему правильный и ответственный шаг со стороны главы региона, который глубоко погрузился в проблемы жителей, сопереживает и пытается найти пути решения. Я абсолютно уверен, что он доведёт этот вопрос до конца", - добавил он.

Политик также отметил масштабность программы газификации региона в целом.

"Инвестиции в 15 миллиардов рублей – это огромные деньги, за которыми стоят семьи из районов области и у которых уже в ближайшие годы должен появиться доступ к использованию голубого топлива", - подытожил Вадим Булавинов.

Как сообщалось ранее, в бюджет Нижегородской области на 2022 год планируется включить 194,3 млн рублей для субсидирования участникам программы догазификации части расходов на доведение газа до домовладений. Соответствующий проект поправок в бюджет на рассмотрение Законодательного собрания внёс губернатор Глеб Никитин.

Средства планируется направлять на возмещение расходов, связанных с приобретением внутридомового оборудования и строительством газопроводов внутри земельных участков собственников. Согласно программе догазификации газ доводится до границы участка, его дальнейшим проведением непосредственно в дом занимается собственник жилья. Субсидией, в частности, смогут воспользоваться многодетные семьи, участвующие в программе догазификации.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph