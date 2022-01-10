Вадим Булавинов: "Многим нижегородцам, участвующим в программе догазификации, без финансовой поддержки не справиться" Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов поддержал предложение Глеба Никитина о дополнительной финансовой поддержке жителей Нижегородской области, участвующих в программе догазификации.



"Инициатива губернатора по выделению дополнительных средств на догазификацию – это признак глубокого погружения в проблему. Как известно, в Нижегородской области далеко не все населенные пункты подключены к газу. Эта многолетняя проблема, которая, наконец-то, начала решаться благодаря программе догазификации, инициированной президентом Путиным", - заявил он.

Однако, как обратил внимание депутат, без финансовой поддержки областного правительства многие жители ещё долго не смогли бы начать пользоваться газом в своих домах.

"Поэтому я, безусловно, поддерживаю предложение губернатора Глеба Никитина о том, чтобы предусмотреть дополнительные средства в региональном бюджете на финансовую поддержку жителей, которым не хватает собственных средств на подведение газа "под ключ", - подчеркнул Вадим Булавинов.

"Это по-настоящему правильный и ответственный шаг со стороны главы региона, который глубоко погрузился в проблемы жителей, сопереживает и пытается найти пути решения. Я абсолютно уверен, что он доведёт этот вопрос до конца", - добавил он.

Политик также отметил масштабность программы газификации региона в целом.

"Инвестиции в 15 миллиардов рублей – это огромные деньги, за которыми стоят семьи из районов области и у которых уже в ближайшие годы должен появиться доступ к использованию голубого топлива", - подытожил Вадим Булавинов.

Как сообщалось ранее, в бюджет Нижегородской области на 2022 год планируется включить 194,3 млн рублей для субсидирования участникам программы догазификации части расходов на доведение газа до домовладений. Соответствующий проект поправок в бюджет на рассмотрение Законодательного собрания внёс губернатор Глеб Никитин.

Средства планируется направлять на возмещение расходов, связанных с приобретением внутридомового оборудования и строительством газопроводов внутри земельных участков собственников. Согласно программе догазификации газ доводится до границы участка, его дальнейшим проведением непосредственно в дом занимается собственник жилья. Субсидией, в частности, смогут воспользоваться многодетные семьи, участвующие в программе догазификации.