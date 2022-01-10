Олег Лавричев провёл контрольный объезд по благоустройству Советского района Общество

фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Олег Лавричев провёл контрольный объезд по благоустройству Советского района. Сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

Вместе с представителями администрации района и домоуправляющей компании председатель городской Думы 11 февраля проверил, как выполнили поручения по итогам предыдущих объездов. Кроме того, был намечен план работ по новым обращениям жителей округа.

Так, по просьбе местных жителей восстановили освещение около детских садов №59 и №145 на улице Бекетова. На подходах к дошкольным учреждениям и во дворах организована уборка снега. Также около дома №5б по улице Бекетова была смонтирована новая лестница с пандусом. Нижегородцы обратили внимание в социальных сетях, что в одном месте металлическая сетка уже начала отрываться. Исполнительный директор АО "ДК Советского района" Алексей Лобастов пояснил, что при монтаже лестницы был допущен дефект, но подрядчик его оперативно устранил.

"Весной снег сойдёт, ещё раз проверим и укрепим", – заверил он.

С первым заместителем главы администрации Советского района Сергеем Костюниным Олег Лавричев обсудил планы по благоустройству улицы вдоль домов по улице Мельникова-Печерского. По словам представителя районной администрации, выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части дороги от дома № 1 по улице Мельникова-Печерского до дома № 3/1 по Краснозвездной улице, а также восстановление асфальтирования на дороге вдоль детских садов будет выполнено в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". Работы планируется начать весной после проведения конкурсных процедур.

Так как часть дороги находится на земельном участке, отмежеванным за многоквартирным домом, ее благоустройство может быть выполнено в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" с привлечением бюджетных средств. В настоящее время домоуправляющая компания Советского района проводит голосование среди собственников жилья по данному предложению.

С целым блоком вопросов в общественную приемную Олега Лавричева обратились жители ЖК "Зенит". Как рассказала жительница дома № 23 Надежда, больше всего их беспокоит проблема въезда и выезда из микрорайона из-за сужения проезжей части.

"После благоустройства парка "Швейцария" и открытия "Океаниса" из-за припаркованных машин в переулке Аристова остается одна полоса для движения. Пока кто-то выезжает, "хвост" до Медицинской собирается. Мы просим установить дорожные знаки, чтобы люди не бросали машины", – пояснила она.

Как сообщил заместитель директора МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода" Алексей Холин, ведется предпроектная проработка по вопросу введения на данном участке запрета на парковку в будние дни с 8:00 до 19:00.

"Сегодня вместе с районной администрацией и домоуправляющей компанией провели традиционный объезд территории избирательного округа, – отметил Олег Лавричев. – Что-то уже сделано по прежним задачам. Например, восстановлено освещение на подходах к детским садам, почищены от снега дороги, продолжают активно убирать внутридворовые и внутриквартальные проезды. Благоустройство улицы Мельникова-Печерского планируется выполнить в рамках двух программ: "Вам решать" и "Формирование комфортной городской среды". Эта дорога наполнена трафиком, и пешеходным, и автомобильным, поэтому нужно решать вопрос комплексно, обустраивать в том числе и тротуарную часть. Кроме того, мы прошли по микрорайону "Зенит", посмотрели узкие места, связанные с выездом жителей на проспект Гагарина. Здесь необходимая установка знаков, соответствующим дорожным условиям. Будем и дальше держать эти вопросы на контроле и решать задачи по мере поступления".