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Общество

Арзамасский отдел жилинспекции с начала 2022 года обследовал 1037 домов и 725 придомовых территорий

13 февраля 2022 09:16  [55] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Арзамасский отдел жилинспекции с начала 2022 года обследовал 1037 домов и 725 придомовых территорий.

Проверки были проведены в Арзамасском, Ардатовском, Большеболдинском, Дивеевском, Шатковском, Лукояновском, Починковском, Вадском, Гагинском районах, Арзамасе, Сарове и Первомайске.

По информации отдела жилинспекции, за прошедшую неделю выявлена некачественная уборка сосулек и наледи с крыш домов. В отношении виновных составлено пять протоколов за ненадлежащее содержание кровли. Вынесено восемь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства.

С начала текущего года оформлено 13 протоколов. Выдано 41 предостережение.

Напомним, по вопросам неудовлетворительного состояния крыш многоквартирных домов, некачественной расчистки снега во дворах на тротуарах возле многоквартирных домов, их обработки противогололедными материалами жителям в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию, а если меры со стороны УК не будут приняты, - в Государственную жилищную инспекцию.
По вопросам содержания кровли нежилых домов — магазинов, офисов — необходимо обращаться в административно-техническую инспекцию муниципального образования, на территории которого находится здание.

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Теги:
двор Жилье Снег
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