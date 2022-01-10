Наталья Назарова: "Инициатива губернатора – это существенная помощь нижегородским семьям" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Депутат Госдумы РФ Наталья Назарова прокомментировала инициативу главы Нижегородской области, направленную на поддержку участников программы догазификации.

"Буквально с первых дней, когда Глеб Никитин возглавил регион, его работа носит структурный и целевой характер. В каждом вопросе он доходит до конца, разбираясь в причинно-следственной связи. Это касается и решения вопроса обманутых дольщиков, и газификации Нижегородской области", - отметила депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова.

"Планируется выделить из бюджета большую сумму для субсидирования участникам программы догазификации части расходов на доведение газа до домовладений - 194,3 млн рублей. В рамках своей депутатской деятельности уже неоднократно слышала от граждан положительные отзывы о федеральной программе, но при этом много вопросов поступало по поводу дальнейшего присоединения. Газораспределительная сеть находится в непосредственной близости, а чтобы подключить газ, семье нужно отдать немаленькую сумму. И таких средств, например, у многодетной семьи нет. Инициатива губернатора – это существенная помощь нижегородским семьям", - добавила парламентарий.

"Как заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы отмечу, что Нижегородская область - одна из немногих регионов страны, который проработал собственные меры поддержки, позволяющие возместить затраты на газификацию своего дома. Это социальные выплаты администрациями районов, возможность использования материнского капитала на газификацию дома, компенсация части процентной ставки в случае использования кредитных ресурсов. Наш регион для многих - пример", - подчеркнула Наталья Назарова.