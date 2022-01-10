Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
13 февраля 2022 11:14  [113] Нижегородцы смогут принять участие в голосовании в рамках конкурса спортивных проектов "Ты в игре"
11 февраля 2022 17:25  [541] Кубок России по эстетической гимнастике пройдёт в Нижнем Новгороде 12 и 13 февраля
11 февраля 2022 15:46  [704] Новые лыжные трассы появились на Гребном канале
10 февраля 2022 17:29  [638] Юниорская команда ХК "Торпедо" заняла второе место в Первенстве России
10 февраля 2022 13:05  [481] Нижегородская тяжелоатлетка Анастасия Романова завоевала "серебро" Кубка России
08 февраля 2022 15:52  [1352] Единый муниципальный центр спортивных объектов и "ГТО" создадут в Нижнем Новгороде
07 февраля 2022 18:18  [740] Нижегородские спортсменки завоевали золотые награды на международных соревнованиях по настольному теннису
07 февраля 2022 11:58  [704] Две спортсменки нижегородского ХК "СКИФ" сдали положительный тест на коронавирус на Олимпиаде
07 февраля 2022 10:15  [648] ФК "НН" уступил самарским "Крыльям советов"
06 февраля 2022 14:05  [1807] Россияне завоевали золото и серебро в скиатлоне на Олимпиаде-2022
Спорт

Нижегородцы смогут принять участие в голосовании в рамках конкурса спортивных проектов "Ты в игре"

13 февраля 2022 11:14  [113] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В рамках всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" 12 февраля стартовало народное голосование.

Конкурс, организованный АНО "Национальные приоритеты" при поддержке министерства спорта РФ, проводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Поддержать понравившийся проект сможет любой желающий на официальном сайте "Ты в игре".

Победители конкурса в каждой из пяти номинаций получат по 300 тыс. рублей, обладатель гран-при - 1 млн рублей.

По информации АНО "Национальные приоритеты", на участие в конкурсе было подано 4 027 заявок со всех регионов страны.

В лонг-лист войдут 250 проектов. Участники лонг-листа смогут присоединиться к образовательному акселератору, чтобы доработать свои проекты и вывести их на качественно новый уровень перед отбором в шорт-лист.

Одновременно с объявлением лонг-листа на официальном сайте конкурса запускается народное голосование, которое продлится до 1 апреля 2022 года.

Отдать свой голос можно будет за три проекта-фаворита из 250 участников.

СПРАВКА:

Нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Среди целей нацпроекта – увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, повышение рождаемости и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph