Нижегородцы смогут принять участие в голосовании в рамках конкурса спортивных проектов "Ты в игре" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В рамках всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" 12 февраля стартовало народное голосование.

Конкурс, организованный АНО "Национальные приоритеты" при поддержке министерства спорта РФ, проводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Поддержать понравившийся проект сможет любой желающий на официальном сайте "Ты в игре".

Победители конкурса в каждой из пяти номинаций получат по 300 тыс. рублей, обладатель гран-при - 1 млн рублей.

По информации АНО "Национальные приоритеты", на участие в конкурсе было подано 4 027 заявок со всех регионов страны.

В лонг-лист войдут 250 проектов. Участники лонг-листа смогут присоединиться к образовательному акселератору, чтобы доработать свои проекты и вывести их на качественно новый уровень перед отбором в шорт-лист.

Одновременно с объявлением лонг-листа на официальном сайте конкурса запускается народное голосование, которое продлится до 1 апреля 2022 года.

Отдать свой голос можно будет за три проекта-фаворита из 250 участников.

СПРАВКА:

Нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Среди целей нацпроекта – увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, повышение рождаемости и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

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