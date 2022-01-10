Нижегородцев приглашают принять участие в международном фотоконкурсе "Мама и дети в национальных костюмах" Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородцев приглашают принять участие в международном фотоконкурсе "Мама и дети в национальных костюмах".

Участие в фотосессии могут принимать мамы, папы, бабушки, дедушки, дети и другие члены семьи. Возрастных ограничений нет.

Заявки принимаются до 25 августа 2022 года.

Конкурс, организатором которого выступает РОО "Интернациональный Союз Женщин", проводится в целях сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России, создания уникальной площадки для сплочения народов России разных конфессий и политических взглядов посредством представления национального костюма.

По информации организаторов, 15 сентября будут названы 200 финалистов и 50 победителей.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в октябре в Москве на площадке международного фестиваля НХП и ремесел "Руками женщины".

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Условия участия в конкурсе размещены на официальном сайте: www.ethno-photo.com

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