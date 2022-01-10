Движение нижегородских электричек на Заволжском направлении изменят в феврале Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Движение нижегородских электричек на Заволжском направлении изменят в феврале.

По информации АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", из-за ввода остановки по ст. Заволжье-Тов. с 14 февраля меняется расписание движение пригородного поезда № 6456 сообщением Н.Новгород – Заволжье-Пасс.

Отправление из Нижнего Новгорода в 14:19, на ст. Правдинск поезд будет 15:08-15:10, на Рождественской 15:23-15:24, на Заволжье-Тов. 15:27-15:28, прибытие на ст. Заволжье-Пасс. в 15:31.

С 21 февраля в связи с вводом остановки "Светлоярская" будет изменено расписание поезда № 6252 сообщением Н.Новгород – Правдинск.

Электричка будет отправляться в 15:43 и прибывать на конечную станцию в 16:44 (на ост. Светлоярская поезд будет 16:04-16:05).