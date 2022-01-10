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Спорт

Олимпийские игры-2022 в Пекине: промежуточные результаты выступлений нижегородцев

14 февраля 2022 09:32  [51] Спорт

Спортсмены из Нижнего Новгорода представляют РОК в конькобежном спорте, в лыжном двоеборье, прыжках с трамплина, лыжных гонках и хоккее.

212 российских спортсменов отправились на Олимпийские игры-2022 в составе олимпийской команды. Двенадцать из них - представители Нижнего Новгорода. Об успехах и достижениях российских атлетов на Олимпиаде-2022 читайте на сайте sport-obozrenie.ru.

Нижегородские конькобежцы достойно показали себя в уже состоявшихся олимпийских соревнованиях в Пекине. Сергей Трофимов занял почетное четвертое место на дистанции в 5 000 м. Лучшими в дисциплине стали швед Нильс ван дер Пул, нидерландец Патрик Руст и норвежец Халлйейр Энгебротен. От бронзового олимпийского призера Сергей отстал всего лишь на 0,39 сотых секунды.

Дарья Качанова вышла на дистанцию в 500 м первой из россиянок, выступив в 11-ой паре с американкой Кими Гётц. Свой забег уроженка Нижнего Новгорода выиграла, однако промежуточный результат оказался шестым. Дебютантка Олимпийских игр прокомментировала итоги своего выступления отметив, что ее основная дистанция - 1 000 м, именно к ней спортсменка готовится, настраиваясь на высокий результат. В итоговом протоколе на дистанции в 500 м Дарья заняла восьмое место.

Нижегородка Елизавета Голубева преодолела дистанцию в 1 500 м седьмой. Золотую и бронзовую награды выбороли представительницы Нидерландов, серебро - у японки.

Еще одна нижегородка - Наталья Воронина, бронзовая призерка Зимних ОИ-2018, стала 11-ой на олимпийской дистанции в 3 000 м. В забеге пятой пары спортсменка на первых кругах взяла хороший темп, однако удержать его не смогла.

В составе сборной России в лыжном двоеборье выступил Артем Галунин. Бронзовый призер чемпионата России занял 39-место. Второй старт на Олимпиаде стал более успешным. В финале спринта коньковым ходом Артем стал пятым.

Многократный победитель чемпионата России в прыжках с трамплина Роман Трофимов занял 23-е место. Другие два российских спортсмена - Евгений Климов и Данил Садреев - закончили соревнования в первой десятке.

По итогам выступлений в скиатлоне в Пекине в дисциплине 15х15 км золото и серебро завоевали россияне Александр Большунов и Денис Спицов. У Артема Мальцева девятый результат.

Напомним, на XXIV Олимпийские зимние игры съедутся около 4 000 спортсменов. На соревнованиях будут разыграны 109 комплектов наград в 15 дисциплинах.

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Теги:
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