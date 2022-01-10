Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству жизни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству жизни. Об этом стало известно из рейтинга российских регионов по качеству жизни в 2021 году, составленного Ria.ru.

Согласно информации, Нижегородская область заняла 10 место в рейтинге. Первые 3 позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Отмечается, что Нижегородская область в последние 3 года укрепляет свои позиции в рейтинге. В 2020 году регион занимал 13 место, а в 2019 расположился на 15 позиции.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.