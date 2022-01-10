Экономия по торгам в Нижегородской области составила 5,5 млн рублей в прошлом месяце Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Экономия по торгам в Нижегородской области составила 5,5 млн рублей в январе 2022 года составила 5,5 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в прошлом месяце ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 18 процедур торгов на 479 млн рублей.

Отмечается, что средства были сэкономлены при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог (3,2 млн рублей), при поставке медицинского оборудования для учреждений здравоохранения (1,7 млн рублей), поставке интерактивных обучающих средств для общеобразовательных учреждений (0,6 млн рублей).

На один состоявшийся лот подано в среднем 3,2 заявки участников.

Ранее сообщалось, что внешний торговый оборот Нижегородской области в 2021 году вырос на 25,5%.

По словам Глеба Никитина, в 2021 году 79% внешней торговли региона составили страны дальнего зарубежья, которые по-прежнему являются лидерами по росту товарооборота. За счет увеличения поставок нефтепродуктов возрос экспорт в Нидерланды - на $539 млн, в Польшу – на $259 млн и Францию – на $245 млн. Кроме того, увеличился экспорт в Бангладеш на $168 млн.