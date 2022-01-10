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Общество

Нижегородский конкурс "Горьковская игрушка" высоко оценили за рубежом

14 февраля 2022 11:40  [22] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Нижегородский конкурс "Горьковская игрушка" высоко оценили за рубежом.

Мэр корейского города Сувон Йом Тэ-Йонг поблагодарил нижегородских депутатов за конкурс "Горьковская игрушка". Елочные игрушки – победители конкурса были направлены городам-побратимам Нижнего Новгорода. От мэра Сувона поступило ответное письмо в адрес заместителя председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководителя депутатского объединения "Единой России" Евгения Костина.

"Нам приятно, что наш конкурс нашел такой отклик у зарубежных коллег. Благодаря творчеству нижегородских детей, мы смогли еще раз заявить о нашем городе, особенно в столь значимый для Нижнего Новгорода год. Это доказывает, что наша добрая акция должна стать ежегодной, чтобы как можно больше детей смогли заявить о своих талантах", - сказал Евгений Костин.

В своем письме господин Йонг сожалеет о том, что "ситуация с COVID-19, затянувшаяся более чем на два года, препятствует полноценному взаимодействию между городами". Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество после окончания пандемии и желает городской Думе Нижнего Новгорода успехов в работе.

Напомним, в творческом конкурсе "Горьковская игрушка", организованном по инициативе депутатского объединения партии "Единая Россия", приняли участие более 1500 юных нижегородцев. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 27 декабря 2021 года. Дипломы и подарки вручили авторам лучших новогодних елочных игрушек в трех возрастных категориях: 3–6 лет, 7–11 лет и 12–15 лет. Отдельная номинация была посвящена теме "Герои сказок А.С. Пушкина".

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