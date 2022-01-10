Как Эдуард Давыдов вывел на новый уровень "Башкирскую содовую компанию" Бизнес

Как Эдуард Давыдов вывел на новый уровень "Башкирскую содовую компанию"

БСК вышла в лидеры отечественного химпрома под руководством генерального директора Эдуарда Давыдова, который трудится на предприятии уже восемь лет. При нем прибыль достигла исторического максимума. О его карьере и работе на руководящем посту — в материале.

Семья и образование

Давыдов Эдуард Маликович родился 10 июля 1984 года в Нальчике. Он был разносторонне развитым ребенком: занимался единоборствами, успешно выступал на различных турнирах и при этом был отличником по большинству из школьных дисциплин.

Золотой медалист Давыдов поступил в РХТУ имени Д.И. Менделеева. Он изучал перспективное направление: химическая технология и биотехнология. Позже получил второе высшее образование — экономическое — в РАНХиГС.

Начало карьеры

Студент-химик стал работать уже с третьего курса. Его первая должность — бухгалтер-экономист в универсаме "Пятерочка".

После окончания вуза интерес Давыдова Э.М. сместился в сторону компаний химической промышленности. В 2005-м он устроился менеджером в "Маклополимер", но уже через год получил должность замначальника отдела в "Химлекс". В его послужном списке также работа на руководящих постах в "ПолиХимГрупп", "Энергоинвест", "Препрег-СКМ", "ЕТК".

Важный переход

В 2013 году Эдуарду Давыдову предложили перейти в АО "Башкирская содовая компания". Он согласился и занял должность заместителя генерального директора по снабжению и продажам.

Постепенно его функционал расширялся. С 2014-го он стал курировать экологические программы. В 2017-м его повысили до первого замгендиректора. Несмотря на то, что официально он возглавил компанию в 2019 году, фактически он управлял ей именно с 2017-го.

Сегодня БСК — ведущее предприятие химической промышленности и крупнейший производитель всех видов соды. Поэтому город Стерлитамак, где базируются производственные мощности организации, называют содовой столицей.

Завод является одним из градообразующих предприятий: на нем трудится почти девять тысяч человек. Средняя зарплата его работников в 2020 году составляла 44 тысячи рублей, что было выше средней заработной платы по региону (38,7 тысячи).

Последние четыре года можно смело назвать периодом расцвета компании. Это итог планомерной работы ее генерального директора. А 2020-й, несмотря на коронакризис, оказался для организации самым успешным: выпуск наиболее востребованных наименований — кальцинированной соды, смолы ПВХ, бикарбоната натрия — вышел на максимум за последние 20 лет. Чистая прибыль превзошла бизнес-прогнозы на 12% и составила 13,14 млрд рублей.

Курс на развитие

В 2021 году гендиректор "Башкирской содовой компании" Эдуард Давыдов заявил о начале реализации стратегии развития. Это долгосрочной план модернизации предприятия до 2030 года. Он включает открытие около 20 производств и разработку новых содовых месторождений. Объем инвестиций в программу составит 215 млрд рублей.

За счет выполнения стратегии планируется ежегодно производить до трех млн тонн кальцинированной соды, увеличить производство бикарбоната натрия и гранулированного хлористого кальция.

Забота о сотрудниках

Эдуард Маликович считает, что социальная ответственность любого предприятия — одна из составляющих успеха. По его мнению, высокая зарплата и хороший соцпакет — лучшая мотивация для коллектива.

По инициативе руководителя разработана и уже действует социальная программа для сотрудников БСК, которая ориентирована на создание комфортных условий труда и ежегодную индексацию зарплат опережающими инфляционный рост темпами. Она позволяет работникам приобретать жилье на льготных условиях, получать дополнительные выплаты на питание, обучение и спортзал.

Для работников действует расширенный медицинский пакет: с 2020-го переболевшие COVID-19 получают денежные компенсации на лечение в размере до шести тысяч рублей. Этой мерой поддержки уже воспользовалось более шести тысяч заводчан.

Новшество этого года — премия за прохождение вакцинации. К слову, около 70% трудового коллектива уже сделали прививку от коронавируса. Гендиректор готов пойти дальше и внедрить компенсацию затрат на медобследование для тех, кто еще не привился, но планирует это сделать.

Руководитель предприятия уверен, что дальнейшее развитие невозможно без профессионалов, а их в "Башкирской содовой компании" готовы обучать, предоставлять им возможности для карьерного и личностного роста.