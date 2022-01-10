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Общество

Нижегородские зрители будут смотреть комедии и триллеры в день всех влюблённых

14 февраля 2022 14:13  [52] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородские зрители будут смотреть комедии и триллеры в день всех влюблённых. Об этом сообщает пресс-служба "МегаФона".

Жанр мелодрамы не популярен среди пользователей сервиса "МегаФон ТВ" в Нижегородской области. Романтичные сюжеты значительно уступают комедиям и триллерам в рейтинге сериалов и фильмов.

К таким выводам пришли специалисты компании, изучив обезличенную статистику онлайн-просмотров в регионе за 2021 год.

Нижегородские зрители онлайн-кинотеатра в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение комедиям - на этот жанр приходится 65 % от всех просмотров. На втором месте по популярности триллеры – 23 %. Мелодрамы только на третьей строчке с результатом – около 8 % просмотров. Тренд принципиально не меняется в течение года, в том числе и в феврале - накануне Дня всех влюбленных. Психологи объясняют популярность комедии и триллера тем что, в повседневной жизни люди не всегда могут реализовать свои эмоциональные потребности и делают это, просматривая смешное или страшное кино.

"Комедии смотрят для того, чтобы получить удовольствие и стимулировать выработку определенных гормонов: серотонина, окситоцина, эндорфина, дофамина – в совокупности они вызывают прилив сил, эмоциональное ощущение счастья. Очень похожие ощущения испытывают зрители при просмотре триллеров, потому что после надвигающегося напряжения обязательно возникает облегчение", – комментирует клинический психолог Антон Грицай.

По статистике нижегородцы смотрят сериалы в интернете в 18 раз чаще, чем полнометражные фильмы. При этом кино преимущественно выбирают на выходных, а просмотры "мыльных опер" стабильно высокие в течение недели. Вероятно это следствие разного хронометража кинолент – выделить 40-60 минут в день на очередную серию ситкома проще, чем 2.5-3 часа на художественный фильм.

Топ сериалов среди жителей области сформировался благодаря выходам новых сезонов популярных проектов: телеповествования об интригах в высшем обществе "Содержанки", комедий "Гранд" и "Ивановы-Ивановы". В категории полнометражного кино три первые строчки занимают премьеры 2021 года - сказка "Последний богатырь: Корень зла", роуд-муви "Родные" и семейный фильм "Пара из будущего".

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