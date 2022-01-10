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Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
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Бизнес

Более 660 млн рублей было выплачено нижегородским предпринимателям в качестве поддержки в 2021 году

14 февраля 2022 14:22  [33] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 660 млн рублей было выплачено нижегородским предпринимателям в качестве поддержки в 2021 году. Об этом сообщил директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин на заседании постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

Согласно информации, в 2021 году было осуществлено 1856 выплат предприятиям на общую сумму в 663,2 млн рублей. Поддержка осуществляется в рамках указа губернатора "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции". Финансовая помощь оказывается для возмещения затрат на оплату труда работников и оплаты коммунальных услуг.

Также Александр Симагин рассказал, что с 2020 года было произведено 4538 выплат на общую сумму в 1 млрд рублей. Поддержка оказана 1621 предприятию.

Ранее сообщалось, что в 2021 году нижегородские предприниматели получили более 240 млн рублей господдержки в виде льготных кредитов.

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Теги:
Городская дума Предприниматели
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