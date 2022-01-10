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Бизнес

Банк "Открытие": на этой неделе нефтяной рынок может показать новые рекорды

14 февраля 2022 14:48  [98] Бизнес

Банк "Открытие": на этой неделе нефтяной рынок может показать новые рекорды. Об этом сообщила Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

Мировой спрос на нефть и нефтепродукты быстро восстанавливается, воздействие штамма "омикрон" хотя и влияет на ограничения в некоторых странах, не приводит к существенным локдаунам. Промышленная активность продолжает расти, постепенно восстанавливаются международные перелеты.

По оценкам ОПЕК из их февральского отчета, в 2022 году мировое потребление нефти вырастет на 4,15 мбс (миллионов баррелей в сутки) к уровню 2021 года до 100,80 мбс (небольшой прирост на 0,01 мбс к январскому отчету), при этом отметка в 100 мбс будет превышена в 3 квартале 2022 г. Прирост выпуска вне ОПЕК на 3,02 мбс будет обеспечен в основном Россией (+0,98 мбс) и США (+0,67 мсб нефти, или +1,03 мбс всех жидких углеводородов). ОПЕК готов увеличить добычу на 1,0 мбс г/г до 28,92 мбс.

Хотя при таких предпосылках рынок нефти в 2022 году должен быть сбалансированным, существует риск поставок, как минимум из стран ОПЕК+.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном 11 февраля, в базовом сценарии на 2022 год ожидает избытка на рынке нефти в 2022 году. МЭА прогнозирует рост мирового спроса до 99,6 мбс, а рост предложения до 101,7 мбс. Но уточняет, что этот избыток размером 2,1 мбс может очень быстро превратиться в дефицит. Альянс ОПЕК+ по прошлому году систематически недовыполнял план по добыче, и вероятность повторения данного сценария очень высока. Любая напряженность со стороны предложения (как проблемы с добычей, так и конфликты с участием нефтедобывающих регионов) моментально повысит как волатильность, так и общий уровень цен.

Запасы нефти и нефтепродуктов продолжают оставаться ниже средних уровней за последние 5 лет, что также добавляет волатильности рынку.

На этом фоне в США постепенно продолжает расти количество буровых установок. По состоянию на 11 февраля 2022 года оно выросло на 22 единицы к предыдущей неделе, составив 635 единиц. Из них количество нефтяных буровых установок увеличилось на 19 единиц до 516, а количество газовых установок – на 2 единицы до 118. В январе добыча нефти в США составила 11,64 мбс по данным EIA.

В течение прошедшей недели (7-11 февраля) нефть марки Брент держалась в диапазоне 90-94 доллара за баррель, разнонаправленно реагируя на выходящие новости и статистику. Информация о рекордной инфляции в США в январе (7,5% г/г) и последовавшие новости об экстренном заседании ФРС 14 февраля корректировали цены ближе к нижней границе диапазона. После появления в ряде СМИ новостей в пятницу вечером о якобы неизбежном вооруженном конфликте между Россией и Украиной нефть устремилась к новым рекордам, в моменте доходя до 95,5 долларов за баррель и завершив день на уровне чуть ниже 95 (94,94) долларов за баррель Брент.

С понедельника рынки будут отыгрывать новости, события и заявления выходных. Далее возможна коррекция на решение внепланового заседания ФРС США. С большой долей вероятности будет принято решение о сокращении ликвидности на рынке и, возможно, о повышении ставок. Геополитическая напряженность будет оставаться главной темой нефтяного рынка. При деэскалации конфликта цены на нефть марки Брент могут вернуться ближе к нижней границе диапазона 90-95 долларов за баррель, при продолжении как минимум информационной войны мы можем увидеть новые ценовые рекорды.

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