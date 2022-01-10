ХК "Торпедо" выпустил коллекцию футболок с изображениями исторических личностей Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ХК "Торпедо" выпустил коллекцию футболок с изображениями известных исторических личностей. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, на футболках в атрибутике нижегородской команды изображены Николай Лобачевский, Козьма Минин, Лев Толстой, Иван Кулибин, Владимир Даль, Евгений Евстигнеев, Валерий Чкалов, Иосиф Бродский, Максим Горький и Фаина Раневская. Композицию дополняют их самые знаменитые цитаты.

Лимитированная коллекция одежды выпущена хоккейным клубом "Торпедо" совместно с художницей Любовью Чельтёмовой. Для каждого принта был использован уникальный дизайн, в основу идеи которого вошли нижегородские закаты, реки, узнаваемые старинные здания и Кремль.

Отмечается, что коллекция изготовлена ограниченным тиражом — каждая вещь представлена всего в 100 экземплярах.

Приобрести футболки можно в фирменном магазине клуба и на сайте.

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