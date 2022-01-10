Банк "Открытие": определены награды для победителей Югорского лыжного марафона Бизнес

Фото: с сайта ugraloppet.ru

IX Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске. Участие в марафоне уже подтвердили многие из сильнейших лыжников планеты. Организаторами марафона выступают Правительство Югры и Федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер - Банк "Открытие".

Общий призовой фонд марафона составит 1,8 млн рублей и будет распределен между победителями на дистанции 50 км. Победителям на других дистанциях вручат ценные призы и подарки от спонсоров марафона. Каждый участник, независимо от результата, получит памятную медаль.

В первый день, 8 апреля, на дистанции 50 км классическим стилем будет разыграно 400 тыс. рублей: по 100 тыс. рублей получит победитель и победительница марафона, по 70 тыс. рублей – спортсмены занявшие второе место, обладатели бронзовых медалей - 30 тыс. рублей. 9 апреля среди участников забега на 50 км свободным стилем будет разыграно 1,4 млн рублей: по 400 тыс. рублей за первое место (у мужчин и женщин), по 200 тыс. рублей – за вторые места, и по 100 тыс. рублей – за третьи. Для победителей в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 и 25 км партнеры марафона приготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.

Независимо от результата каждый участник IX Югорского лыжного марафона получит памятную медаль. В этом году сменился ее дизайн: медаль выполнена из металла в форме буквы "О" как логотип банка "Открытие", на обороте – герб Ханты-Мансийского автономного округа Югры, а на ленте – традиционный орнамент народов севера. Также в этом году обновлен дизайн нагрудного номера участника марафона.

"Банк "Открытие" - давний и надежный партнер марафона. В этом году мы разделили призовой фонд между тройками победителей на самой длинной дистанции. Но это не означает, что мы не ценим тех, кто примет участие в забеге на другие дистанции. В марафоне, как и на Олимпийских играх, важно участие, а не победа. Нам дорог каждый, кто выйдет на лыжню", - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Гонка пройдет 8 и 9 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). На нее уже зарегистрировалась тысяча лыжников. Регистрация на марафон продлится до 7 апреля.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие". Ежегодно на эти соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран.

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД "Советский спорт" и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания "Югра" и информационно-аналитический портал siapress.ru.