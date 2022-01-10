Более 20 тысяч человек посетили выставку "АРТ МИР" на нижегородской ярмарке Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 тысяч человек посетили международную выставку искусств "АРТ МИР" на нижегородской ярмарке. Об этом сообщили организаторы.

Согласно информации, более 150 авторов из 22 городов России и 7 стран, творческие объединения и художественные галереи представили на выставке свои работы.

Кроме этого, на выставке также были представлены социально значимые проекты: экспозиция "Город будущего", посвященная устойчивому развитию и теме ресайклинга, инсталляция "Березовый лес" о сохранении лесов.

В рамках выставки состоялось 20 мероприятий параллельной программы, в том числе встречи с авторами, public-talk, ежедневные мастер-классы художников на стендах, fashion-показ одежды в технике тай-дай от дизайнеров Ирины Рудниченко, учеников курса "Я – дизайнер" Натальи Зубаревой, Арины Фандосю, Екатерины Скудняковой, Льва Зазарова.

Также отмечается, что было организовано более 30 бесплатных экскурсий для благотворительных фондов, вузов, ссузов и детских домов.

Во время выставки прошла благотворительная лотерея в пользу фонда помощи детям с расстройством аутистического спектра "Время РАСсвета". Общая собранная сумма составила более 550 тысяч рублей – от продажи лотерейных билетов и от акции на платформе "800 Добрых дел". Это позволит фонду провести 800 "Уроков доброты" в школах, вузах города и области.

фото предоставлены организаторами мероприятия