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Спорт

Новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде может быть построен по концессии за 16 млрд рублей

15 февраля 2022 11:02  [89] Спорт
Проект ледового дворца

Проект ледового дворца

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде может быть построен по концессии за 16 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном портале государственных торгов.

Согласно информации, конкурс по выбору коцессионера на строительство объекта продлится до конца марта, однако предложение о концессии уже поступило от ООО "Ледовый дворец". Компанией предполагается заключение соглашения с нижегородским Минимущества сроком на 10 лет, стоимость строительства и оснащения ледового дворца оценивается в 16 млрд рублей, а предельный размер обязательств правительства Нижегородской области может составить 26 млрд рублей. Глава региона Глеб Никитин посчитал возможным заключить соглашение на предложенных инвестором условиях. 

Срок строительства дворца составит не более 33 месяцев.

В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал, что речь идет о поданной частной концессионной инициативе, а не о заключении концессии, сейчас идут конкурсные процедуры.  Для подготовки к реализации проекта Корпорацией развития Нижегородской области была создана компания специального назначения, что является общемировой практикой. Такой формат позволяет не тратить средства на сторонних консультантов.

По его словам, после заключения концессионного соглашения появится возможность привлекать как банковское финансирование, так и средства концессионеров в капитал компании специального назначения. К такому формату сделок интерес инвесторов гораздо выше.

Также Егор Поляков отметил, что сумма реализации проекта остается прежней – 15 млрд рублей, из них треть – федеральные, треть – региона, а треть – внебюджетные средства.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ледовый дворец планируется построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". Его возведение начнется весной 2022 года. Нижегородский минстрой уже выдал разрешение на строительство.

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Теги:
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