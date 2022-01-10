Фото:
Минсельхоз предложил выделить дополнительное финансирование на льготное кредитование АПК. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза РФ.
Согласно информации, Минсельхоз России направил заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко предложение о выделении в 2022 году дополнительных 5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на реализацию льготных кредитов для сельхозтоваропроизводителей.
В министерстве отметили, что льготное кредитование по ставке до 5% годовых является одним из основных инструментов финансирования АПК в период полевых работ. В частности, с помощью кредитных средств аграрии приобретают семена, удобрения и другие ресурсы, используемые при проведении посевной кампании.
Ранее сообщалось, что финансирование поддержки кадров АПК Нижегородской области в 2022 году вырастет почти в 2 раза.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+