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Анонсы событий для СМИ на 15 февраля 2022 года
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Экономика

Минсельхоз предложил выделить дополнительное финансирование на льготное кредитование АПК

15 февраля 2022 11:17  [82] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минсельхоз предложил выделить дополнительное финансирование на льготное кредитование АПК. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Согласно информации, Минсельхоз России направил заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко предложение о выделении в 2022 году дополнительных 5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на реализацию льготных кредитов для сельхозтоваропроизводителей.

В министерстве отметили, что льготное кредитование по ставке до 5% годовых является одним из основных инструментов финансирования АПК в период полевых работ. В частности, с помощью кредитных средств аграрии приобретают семена, удобрения и другие ресурсы, используемые при проведении посевной кампании.

Ранее сообщалось, что финансирование поддержки кадров АПК Нижегородской области в 2022 году вырастет почти в 2 раза.

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