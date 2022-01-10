Минсельхоз предложил выделить дополнительное финансирование на льготное кредитование АПК Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минсельхоз предложил выделить дополнительное финансирование на льготное кредитование АПК. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Согласно информации, Минсельхоз России направил заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко предложение о выделении в 2022 году дополнительных 5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на реализацию льготных кредитов для сельхозтоваропроизводителей.

В министерстве отметили, что льготное кредитование по ставке до 5% годовых является одним из основных инструментов финансирования АПК в период полевых работ. В частности, с помощью кредитных средств аграрии приобретают семена, удобрения и другие ресурсы, используемые при проведении посевной кампании.

Ранее сообщалось, что финансирование поддержки кадров АПК Нижегородской области в 2022 году вырастет почти в 2 раза.