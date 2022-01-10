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Оптимальное соотношение услуг и абонентской платы: почему нижегородцы выбирают тарифы "Близкие люди" от билайн

15 февраля 2022 11:38  [55] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Сегодня интернет и мобильная связь — не просто развлечение. В сети мы работаем и ведем переговоры, общаемся с родными, учимся новому и занимаемся спортом, смотрим кино и даже ходим на шопинг. Ежегодно объемы потребляемого трафика растут в геометрической прогрессии, одновременно увеличивается и количество наших мобильных умных помощников.

Поэтому не случайно, что мы всё чаще задумываемся: как подобрать наиболее подходящий тариф и не переплачивать? А еще нужна качественная связь и, желательно, единый счет для оплаты услуг связи на девайсах, чтобы не остаться без интернета в самый неподходящий момент.

Все это есть в тарифной линейке "Близкие люди" от билайн, которая объединяет востребованные услуги и различные девайсы – от смартфонов до умных часов и планшетов. В каждом тарифе есть пакет минут и интернета, неограниченный трафик в мессенджерах, возможность подключения дополнительных номеров, доступ к "билайн ТВ" для дома или мобильных устройств и многое другое.

Один из популярных тарифов среди линейки в  Нижегородской области – "Близкие люди 1". Возможно, это связано с оптимальным соотношением набора услуг и абонентской платы. За 350 рублей в месяц* абонент получает:

  • 20 Гб мобильного интернета дома и в поездках по стране в сети билайн**;
  • безлимитные мессенджеры***;
  • возможность подключить дополнительное устройство к своему номеру****, чтобы делиться с ним пакетом мобильного интернета;
  • 400 минут разговоров c любыми номерами России дома и в поездках по стране в сети билайн без доплат за межгород;
  • 300 SMS;
  • "билайн ТВ", которое позволяет смотреть телеканалы, фильмы и сериалы в любое время и в любом месте на смартфонах, планшетах и телевизорах с функцией Smart TV или Android TV;
  • голливудские и российские премьеры в бесплатной подписке viju на первые 30 дней.

Что такое дополнительный номер и зачем он нужен?

Возможность подключения дополнительного номера – главное преимущество тарифной линейки "Близкие люди". Например, в тарифе "Близкие люди 1" можно подключить еще один девайс и делиться с ним интернетом. Это поможет расходовать интернет-трафик из пакета максимально эффективно.

Более подробная информация о тарифной линейке "Близкие люди" и условиях подключения доступна на beeline

* При применении помесячного режима списания абонентской платы. Если на счёте недостаточно средств, чтобы списать абонентскую плату за месяц, то будут списываться по 13₽ в сутки, пока на счёте не окажется достаточно средств для списания полной ежемесячной платы.
** Действует в домашней сети и в поездках по России в сети Билайн, кроме Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополя.
*** Опция "Безлимитные мессенджеры" без абонентской платы и платы за подключение включена в состав услуг тарифа и предоставляет бесплатный и безлимитный интернет на отправку текстовых сообщений и голосовые/видеозвонки через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Snapchat. Безлимитный трафик доступен, только если вы используете последние версии браузеров смартфона или официальные приложения. Опция действует в домашней сети и в поездках по России в сети билайна, кроме Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополя. Если опция отключена или не подключена, интернет-трафик будет тарифицироваться согласно базовым условиям тарифа.
**** Стоимость услуги — 3,33 ₽/сутки за дополнительный номер. Подключенный к тарифу номер должен иметь предоплатную систему расчётов и принадлежать сети Билайн того же региона подключения, что и основной номер. Добавлять дополнительные номера удобно в мобильном приложении билайн или личном кабинете на сайте.

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Теги:
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