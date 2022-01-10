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Анонсы событий для СМИ на 15 февраля 2022 года
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Персональная выставка Вячеслава Потапина откроется в НГХМ 18 февраля

15 февраля 2022 12:50  [81] Культура и отдых

Фото: пресс-служба музея

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Персональная выставка Вячеслава Потапина откроется в НГХМ 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Согласно информации, на выставке будет представлено около 40 произведений скульптуры из творческого наследия автора.

Организаторы отмечают, что "Линия жизни" – не просто экспозиция. Прежде всего, это рассказ о событиях в жизни художника, отражённых в его творчестве. Выставка включает в себя произведения скульптуры из творческого наследия автора. В залах будет представлена станковая жанровая скульптура и произведения на религиозную тематику, созданные мастером за тридцать лет нижегородского периода творчества.

Вячеслав Потапин работал с различными материалами, создавая скульптурные композиции в камне, дереве, бронзе. Не теряя индивидуальности своего пластического языка, он подчеркивал особенности материалов, с которыми работает, будь то природная фактура дерева, шероховатость известняка, контраст блеска бронзы и патины.

Образы мастера всегда отличает символизм, лаконичность, эмоциональная наполненность. Ключевой фигурой в сакральном разделе экспозиции станет композиция "Пьета" (2015 г.). Образ, наделенный бесконечной скорбью и трагизмом, у автора приобретает более камерный характер, в котором простота формы усиливает глубокую выразительность драматической темы.

Выставка будет работать с 18 февраля по 17 апреля 2022 года.

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Теги:
Выставка нгхм
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