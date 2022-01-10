ОМК увеличила финансирование соцпроектов грантового конкурса "ОМК-Партнерство" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) на четверть увеличила финансирование региональных социальных проектов грантового конкурса "ОМК-Партнерство". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в текущем году на финансирование инициатив конкурса будет направлено 23 млн рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

Помимо этого, в грантовом конкурсе ОМК появились новые номинации в области экологии и благоустройства.

Организаторы отмечают, что в этом году у конкурса "ОМК-Партнерство" широкая география. Так, в нем примут участие некоммерческие организации, государственные учреждения и волонтеры из 28 регионов России. В их числе – Москва, Пермский край, республики Татарстан и Башкортостан, Челябинская, Нижегородская, Белгородская области и другие.

Одним из трендов устойчивого развития является ответственное отношение к природе. В рамках экологического движения ОМК, которое стартовало в начале февраля, в грантовый конкурс включена новая номинация – "Экологическое волонтерское движение". Ее участниками станут сотрудники челябинского, чусовского, выксунского, белгородского заводов ОМК, вагоноремонтной компании "ОМК-Стальной путь" и металлоломной компании "ОМК ЭкоМеталл". Вложения ОМК в проекты эковолонтеров составят 4,315 млн рублей, бюджет каждого определят индивидуально.

В пресс-службе ОМК отметили, что для сотрудников вагоноремонтной компании "ОМК Стальной путь" объявлена номинация – "Благоустроим вместе". Компания поддержит инициативы, направленные на благоустройство вагонных депо: обновление помещений, создание новых мест отдыха, озеленение территории, сбор и вывоз мусора.

Пандемия способствовала трансформации подходов по привлечению внешних средств на социальные программы. В рамках "ОМК-Партнерства" компания планирует поддержать проекты развития фандрайзинга: организацию благотворительных ярмарок, марафонов и других мероприятий в городах и поселках, где расположены предприятия ОМК.

Победители получат гранты на реализацию своих проектов: организации – до 250 тысяч рублей, волонтеры – до 50 тысяч рублей. Заявки на конкурс можно подать через онлайн-платформу до 31 марта 2022 года включительно. Победителей компания назовет 27 апреля 2022 года.

"Для Объединенной металлургической компании следование ESG-принципам – ключевая составляющая бизнес-стратегии. ОМК ежегодно наращивает объем социальных инвестиций. За семь лет работы конкурс "ОМК-Партнерство" доказал свою эффективность. Мы видим активный отклик от НКО, муниципалитетов и наших волонтеров. Мы вновь увеличиваем сумму финансирования грантового конкурса, чтобы осуществить еще больше ярких социально полезных инициатив в регионах", – отметила в заключение президент ОМК Наталья Еремина.