Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
15 февраля 2022 16:11  [40] Более 8 тысяч нижегородских предпринимателей подключилось к "личному кабинету" налогоплательщика в 2021 году
15 февраля 2022 15:48  [77] Завод "Красное Сормово" заложил киль девятого судна серии сухогрузов
15 февраля 2022 15:10  [85] Банк "Открытие": Больше половины женщин в ПФО не носят шубы из натурального меха
15 февраля 2022 13:55  [157] Оператор билайн и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью
15 февраля 2022 12:23  [158] ОМК увеличила финансирование соцпроектов грантового конкурса "ОМК-Партнерство"
15 февраля 2022 11:38  [195] Оптимальное соотношение услуг и абонентской платы: почему нижегородцы выбирают тарифы "Близкие люди" от билайн
15 февраля 2022 10:48  [170] МегаФон запустил специальный тариф для детей
14 февраля 2022 18:37  [411] Региональных производителей приглашают принять участие в конкурсе "Нижегородская марка качества-2022"
14 февраля 2022 17:56  [391] Турнир по художественной гимнастике "Метелица" прошел при поддержке "ЛУКОЙЛА"
14 февраля 2022 17:39  [350] Банк "Открытие": определены награды для победителей Югорского лыжного марафона
Бизнес

Банк "Открытие": Больше половины женщин в ПФО не носят шубы из натурального меха

15 февраля 2022 15:10  [85] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": Больше половины женщин в ПФО не носят шубы из натурального меха

Большинство жителей Приволжья не носят шубы из натурального меха и меховые шапки и против использования животных для производства меховых изделий – вполне в духе ESG-ценностей, предполагающих экологически чистое производство и бережное отношение к природе. При этом сторонников натуральных меховых шуб среди женщин больше, чем среди мужчин. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах".

57% мужчин и 26% женщин в ПФО не носят зимой шубы из натурального меха, предпочитая им пуховики, 26% мужчин и 13% женщин сообщили, что никогда не носили шуб и не собираются. При этом 7% мужчин и 17% женщин ранее носили шубы, но отказались от них. 3% мужчин и 7% женщин носят шубы только из искусственного меха. Убежденными поклонниками натуральных шуб остаются 37% женщин и 6% мужчин.71% мужчин и 62% женщин не носят меховые шапки, считая это старомодным, еще 14% мужчин и 21% женщин игнорируют шапки из меха из соображений экологичности, а вот 15% мужчин и 17% женщин продолжают их носить.

34% мужчин и 36% женщин считают, что делать шубы из меха животных допустимо, потому что в них тепло, это красиво и модно. По мнению 50% мужчин и 45% женщин, делать шубы из меха животных скорее недопустимо или категорически недопустимо. Еще 16% мужчин и 19% женщин убеждены, что шубы можно делать только из искусственного меха; 70% мужчин и 56% женщин – респондентов из региона никогда в жизни не покупали шуб в подарок другому человеку. 7% мужчин и 36% женщин покупали шубы только себе. 22% мужчин и 8% женщин покупали шубу другому человеку (мужчины предсказуемо делали это гораздо чаще).

56% мужчин и 31% женщин не хотели бы иметь шубу. Из тех, кто хотел бы, 13% мужчин и 17% женщин предпочитают шубу из искусственного меха, 13% мужчин и 42% женщин – из меха норки (это самый популярный вариант среди "шубоносцев"), 2% мужчин и 5% женщин – из меха соболя, 9% мужчин и 2% женщин – из меха песца, 4% мужчин и 3% женщин – из меха чернобурой лисицы, 3% мужчин – из меха бобра, 51% мужчин и 30% женщин не готовы потратить на шубу ни копейки. Уложиться в 30 тысяч рублей рассчитывают 15% мужчин и 18% женщин, 13% мужчин и 19% женщин оценили бюджет шубы мечты в 30-50 тысяч рублей. 15% мужчин и 20% женщин закладываются на 50-100 тысяч. 6% мужчин и 13% женщин допускают покупку мехового изделия стоимостью свыше 100 тысяч рублей. При этом, как показывает опыт компании «Росгосстрах», относительно недорогие меховые изделия россияне страхуют в составе остального домашнего имущества в дополнение к страхованию своей недвижимости. А вот дорогие шубы стоимостью от 100 тысяч рублей страхуются уже с указанием меха, из которого они изготовлены, даты изготовления, бренда изготовителя и страховой суммы.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 6-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph