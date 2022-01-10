Банк "Открытие": Больше половины женщин в ПФО не носят шубы из натурального меха Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": Больше половины женщин в ПФО не носят шубы из натурального меха

Большинство жителей Приволжья не носят шубы из натурального меха и меховые шапки и против использования животных для производства меховых изделий – вполне в духе ESG-ценностей, предполагающих экологически чистое производство и бережное отношение к природе. При этом сторонников натуральных меховых шуб среди женщин больше, чем среди мужчин. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах".

57% мужчин и 26% женщин в ПФО не носят зимой шубы из натурального меха, предпочитая им пуховики, 26% мужчин и 13% женщин сообщили, что никогда не носили шуб и не собираются. При этом 7% мужчин и 17% женщин ранее носили шубы, но отказались от них. 3% мужчин и 7% женщин носят шубы только из искусственного меха. Убежденными поклонниками натуральных шуб остаются 37% женщин и 6% мужчин.71% мужчин и 62% женщин не носят меховые шапки, считая это старомодным, еще 14% мужчин и 21% женщин игнорируют шапки из меха из соображений экологичности, а вот 15% мужчин и 17% женщин продолжают их носить.

34% мужчин и 36% женщин считают, что делать шубы из меха животных допустимо, потому что в них тепло, это красиво и модно. По мнению 50% мужчин и 45% женщин, делать шубы из меха животных скорее недопустимо или категорически недопустимо. Еще 16% мужчин и 19% женщин убеждены, что шубы можно делать только из искусственного меха; 70% мужчин и 56% женщин – респондентов из региона никогда в жизни не покупали шуб в подарок другому человеку. 7% мужчин и 36% женщин покупали шубы только себе. 22% мужчин и 8% женщин покупали шубу другому человеку (мужчины предсказуемо делали это гораздо чаще).

56% мужчин и 31% женщин не хотели бы иметь шубу. Из тех, кто хотел бы, 13% мужчин и 17% женщин предпочитают шубу из искусственного меха, 13% мужчин и 42% женщин – из меха норки (это самый популярный вариант среди "шубоносцев"), 2% мужчин и 5% женщин – из меха соболя, 9% мужчин и 2% женщин – из меха песца, 4% мужчин и 3% женщин – из меха чернобурой лисицы, 3% мужчин – из меха бобра, 51% мужчин и 30% женщин не готовы потратить на шубу ни копейки. Уложиться в 30 тысяч рублей рассчитывают 15% мужчин и 18% женщин, 13% мужчин и 19% женщин оценили бюджет шубы мечты в 30-50 тысяч рублей. 15% мужчин и 20% женщин закладываются на 50-100 тысяч. 6% мужчин и 13% женщин допускают покупку мехового изделия стоимостью свыше 100 тысяч рублей. При этом, как показывает опыт компании «Росгосстрах», относительно недорогие меховые изделия россияне страхуют в составе остального домашнего имущества в дополнение к страхованию своей недвижимости. А вот дорогие шубы стоимостью от 100 тысяч рублей страхуются уже с указанием меха, из которого они изготовлены, даты изготовления, бренда изготовителя и страховой суммы.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 6-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.