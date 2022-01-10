Завод "Красное Сормово" заложил киль девятого судна серии сухогрузов Бизнес

Фото: пресс-служба компании завода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ПАО "Завод "Красное Сормово" (входит в ОСК) заложило киль девятого судна серии сухогрузов проекта RSD59. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, эти судна строятся по заказу АО "ГТЛК".

Сухогрузы проекта RSD59 составляют значительную часть современного грузового флота России. Они отличаются повышенной вместимостью и маневренностью по сравнению с аналогичными судами. RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, леса, металла, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

По словам гендиректора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина, сухогрузы будут переданы заказчику до конца осени этого года после того, как все суда пройдут швартовные и ходовые испытания.

Ранее сообщалось, что "Красное Сормово" выиграло конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов в июне 2021 года. Закладка первого судна состоялась уже в августе. Согласно условиям договора, все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году.

СПРАВКА:

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В". Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина - 16,98 м, высота борта 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке - 3,6 м.