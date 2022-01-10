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Бизнес

Более 8 тысяч нижегородских предпринимателей подключилось к "личному кабинету" налогоплательщика в 2021 году

15 февраля 2022 16:11  [50] Бизнес
здание УФНС

здание УФНС

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 8 тысяч предпринимателей Нижегородской области подключилось к "личному кабинету" налогоплательщика в 2021 году. Об этом сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас пользователями "личного кабинета" в регионе являются 54 тысяч предпринимателей. Как пояснили в управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, число пользователей сервиса постоянно растет благодаря расширению функционала.

Сервис "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" предоставляет широкий спектр услуг, которые можно получить в формате онлайн: запросить сведения из ЕГРИП, подать заявления на прекращение деятельности в качестве ИП, сообщить об участии в российских и иностранных организациях, отследить информацию о прохождении своих документов и многое другое.

Подключиться к сервису можно двумя способами: с помощью сертификата ключа подписи, выданного удостоверяющим центром (в этом случае будет доступен полный функционал сервиса) либо используя логин и пароль от сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" (функционал сервиса будет ограничен).

"Личный кабинет" также доступен в мобильном приложении для платформ iOs и Android, которое позволяет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, без комиссий оплачивать долги по налогам и текущие начисления в режиме онлайн, подать заявление о переходе на специальный налоговый режим.

По данным налоговой службы, на 10 февраля 2022 года в Нижегородской области зарегистрирован 69 641 индивидуальный предприниматель – на 4 тысячи больше, чем год назад.

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Теги:
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