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Общество

Систему автоматической дозаправки беспилотников запатентовали в ННГУ

15 февраля 2022 16:45  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Учёные ННГУ им. Лобачевского разработали автоматической дозаправки беспилотников. На своё изобретение они получили патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сообщили в пресс-службе вуза.

Изобретение "Система автоматической дозаправки беспилотного летательного аппарата" относится к области авиационной техники.

Система состоит из платформы, выполненной в виде автономной станции; вычислительного модуля; модуля управления, который снабжён связью с БПЛА; системы крепления БПЛА и модуля питания. Кроме того, на платформе установлена УФ-камера.

При посадке БПЛА модуль питания включает аккумуляторную батарею и катушки для создания переменного магнитного поля для бесконтактной дозаправки.

"Для дозаправки беспилотного летательного аппарата ранее предлагалось автоматическое управление БПЛА путём прокладывания маршрута следования/посадки оператором через разные каналы связи (мобильные GSM/GPRS, навигационные спутниковые системы), а также использовались контактные способы дозаправки (зарядки) аккумуляторов. Наше же изобретение устраняет недостатки прототипов за счёт оригинальной конструкции автономной заправочной станции и алгоритма управления посадкой, основанного на собственных разработках в области систем искусственного интеллекта и систем регистрации флуоресцентных изображений", - рассказали авторы разработки.

Ранее сообщалось, что физики Университета Лобачевского разработали дизайн базовой ячейки сверхпроводниковых нейронных сетей. Данный прототип способен работать с низкими энергозатратами и высокой производительностью, что позволяет использовать его в широком спектре областей - от инструментов борьбы с интернет-мошенничеством до распознавания космических объектов.

Напомним, в конце 2021 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подвела итоги и назвала тройку главных изобретений Года науки и технологий, в числе которых – инсулин в таблетках, созданный химиками ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

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Теги:
Изобретения Наука ННГУ
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