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Общество

Памятный митинг и "Урок мужества", посвященные Дню воинов-интернационалистов, прошли в Нижнем Новгороде

15 февраля 2022 18:27  [90] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде 15 февраля прошли памятный митинг и "Урок мужества", посвященные Дню воинов-интернационалистов. В них приняли участие ветераны - участники боевых действий в Афганистане, представители общественных организаций и учащиеся школ.

У мемориала погибшим в Афганистане и Чечне в Московском районе участники почтили память российских воинов минутой молчания и возложили цветы.

Также для учеников школы №118 был организован "Урок мужества", который провел председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов-десантников "Никто, кроме нас!" Сергей Патлань. Ветераны-интернационалисты рассказали ребятам свои истории участия в вооруженных конфликтах за пределами родной страны, а также ответили на интересующие вопросы.

Мероприятия были организованы в рамках работы Комиссии по патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию регионального отделения партии "Единая Россия".

"Сегодня мы отдаем дань памяти солдатам и офицерам, всем тем, кто до конца остался верен своей клятве, ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной. Для молодого поколения очень важно общаться с ветеранами, ведь они - настоящие герои, знающие, что такое отвага и самопожертвование. Сегодня ветераны боевых действий вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и на своем примере показывают, что такое верность присяге, мужество, боевое братство, повышают престиж военной службы", - сказал председатель Комиссии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов.

"Уроки мужества", памятные митинги и акции, встречи с ветеранами-интернационалистами, спортивные турниры, посвященные воинам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, проходят сегодня во всех районах и городских округах Нижегородской области.

Напомним, 15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, где в течение девяти лет они выполняли интернациональный долг. В Афганской войне погибли более 15 тысяч советских военнослужащих.

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Теги:
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