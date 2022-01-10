Отделочные работы в корпусах нижегородской "Школы 800" начнутся в конце февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отделочные работы в корпусах нижегородской "Школы 800" начнутся в конце февраля. Об этом ##https://pravda-nn.ru/news/##пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на представителя финансового партнера проекта – управляющего Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Виталия Бодрова.

По его словам, все строительные работы в корпусах школы в Нижнем Новгороде - в Верхних Печерах, на Автозаводе и в Сормово завершатся вовремя. Уже в конце февраля начинаются отделочные работы.

"Сейчас строительство "Школы 800" ведется в графике. Образовательное учреждение начнет работать в срок – 1 сентября 2022 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что готовность корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде составляет от 57% до 91%.

Напомним, крупнейший в России образовательный комплекс "Школа 800" будет состоять из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде (на 1 500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1 500 мест в мкр. "Верхние Печёры" в Нижегородском районе и на 1 100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе. Также в комплекс будет входить центр дополнительного образования на 450 мест, расположенный на Бору.

Возведение образовательного центра началось 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея.