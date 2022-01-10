Более 240 млн выделят на содержание общественных пространств в Нижегородском районе Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 240 млн будет выделено на содержание общественных пространств в Нижегородском районе. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, в настоящее время проводится два конкурса на сумму в 130 и 105 млн рублей по поиску подрядчика для содержания общественных пространств в Нижегородском районе. Работы будут проводиться в границах Нижневолжской набережной - Похвалинского съезда - наб. Федоровского - ул.Ильинского и в границах пл.Минина - ул.Б.Покровской - ул.Белинского - ул.Родионова - Казанского шоссе - наб.Гребного канала и Александровского сада в марте-декабре 2022 года.

Подрядчик должен будет проводить уборку общественных пространств, обслуживание игровых зон, вывоз упавших деревьев, обработку и удобрение растений и кустарников.

Ранее сообщалось, что более 78 млн рублей будет потрачено на содержание городских лесов Нижнего Новгорода в 2022 году.