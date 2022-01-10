Ремонт корпуса НГПУ на пл. Минина обойдется в 16,9 млн рублей Общество

Фото: с сайта google.com/maps

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт корпуса НГПУ на пл. Минина обойдется почти в 16,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, главный корпус Мининского университета будет отремонтирован до 20 апреля за 16,9 млн рублей.

Отмечается, что здание является объектом культурного наследия. Ранее с 1808 года здесь находилась губернская мужская гимназия. С 1921 года в нем располагается Мининский университет.

Заказчиком работ выступает НГПУ им. Козьмы Минина. Финансирование будет выделено из средств федерального бюджета.

Подрядчику предстоит до 20 апреля выполнить работы пр реставрации деревянных элементов и металлических конструкций, а также отштукатурить и покрасить стены.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 февраля.

Ранее сообщалось, что главный корпус Мининского университета капитально отремонтируют за 46,6 млн рублей.