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Более 75 млн рублей было потрачено на содержание дорог в 2021 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Согласно информации, дептранс в 2021 году получил из муниципального дорожного фонда 87,3 млн руб., из которых израсходованы были 75,6 млн руб.. В департаменте пояснили, что неиспользованные средства перешли на текущий год.
При изучении депутатами распределения средств в департаменте, особое внимание было уделено вопросу содержания автодорожных мостов и путепроводов, насчитывающих 41 сооружение общей площадью 165 680 кв.м, а также пешеходных мостов и подземных переходов - 80 сооружений общей площадью 24 880 кв.м.
Депутат городской Думы Николай Сатаев обратил внимание на качество содержания надземных пешеходных переходов. По его словам, содержание надземных пешеходных переходов около Городской клинической больницы № 39 и на проспекте Гагарина ведется ненадлежащем образом, что приводит к происшествиям с травмированными людьми.
Также на заседании обсуждалось выделение средств Главному управлению по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде. Так, в прошедшем году организации были выделены средства из муниципального дорожного фонда в размере 47 млн рублей, из которых освоено было 37,7 млн рублей.
Управлением были выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", проведена экспертиза проектной документации на капремонт путепровода на 4 км Московского шоссе через Кузбасскую улицу и разработана проектная документацию на ремонт дорог на улицах Рождественской, Кожевенной и Ильинской.
Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта.
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