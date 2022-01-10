Движение транспорта по улице Сеченова приостановят на 15 дней

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Движение транспорта по улице Сеченова в Нижегородском районе приостановят на 15 дней. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, с 8:00 18 февраля и предварительно до 17:00 5 марта будет приостановлено движение транспорта по улице Сеченова. Речь идет об участке дороги между домами №83 и 93 на улице Большой Печерской.
В городском департаменте отметили, что закрытый участок дороги можно будет объехать по улице Тургенева, переулку Бойновскому и улице Ковровской.
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