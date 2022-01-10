Серебряного призера Олимпиады-2022 Сергея Трофимова торжественно встретили в Нижнем Новгороде Общество

Серебряного призера зимней Олимпиады-2022 в Пекине, конькобежца Сергея Трофимова торжественно встретили в Международном аэропорту Нижний Новгород им. В.П. Чкалова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижегородский конькобежец накануне завоевал серебряную медаль в командной гонке преследования.

Встретили серебрёного призера Олимпиады в Пекине в аэропорту им. В.П.Чкалова замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин, министр спорта региона Александр Кононов, родители спортсмена Сергей и Ирина Трофимова и девушка - нижегородская конькобежка Дарья Бескровных.

Перед терминалом аэропорта олимпийского призера также встречали юные воспитанники КСШОР №1 и СШ "Сормово", они проскандировали поздравительные приветствия. Сергей устроил для ребят автограф- и селфи-сессию, а также пообщался с нижегородскими журналистами.

"Мы бежали и пытались показать максимальный результат - за команду, за Родину, за всех нас. Олимпийские игры - главный этап в карьере для любого спортсмена, их нельзя сравнивать даже с чемпионатами мира. Поэтому, конечно, психологическая нагрузка была очень сильной. Нашим главным соперником был секундомер. И нам удалось победить время - мы установили олимпийский рекорд на дистанции в командной гонке", - рассказал Сергей Трофимов.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, команда от Нижегородской области по сравнению с прошлыми олимпийскими играми увеличилась фактически в два раза. 13 нижегородских спортсменов представляли Россию на Олимпийских играх в 5-ти видах спорта.

"Если кто-то еще не видел, обязательно посмотрите выступление наших конькобежцев – это была фантастическая феерия! Было ощущение, что на полуфинале им прицепили крылья! Главное, что такие победы дают нашим молодым ребятам возможность брать пример со своих земляков. А Сергей, надеюсь, будет находить время в своем плотном графике и между сборами делиться опытом, чтобы Нижегородская область рождала еще больше великих спортсменов!" - сказал Андрей Бетин.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Сергея Трофимова с олимпийской наградой, отметив, что, помимо самой медали, нижегородский спортсмен в составе российской команды установил олимпийский рекорд.

Напомним, 15 февраля 2022 года 26-летний нижегородский конькобежец, заслуженный мастер спорта России Сергей Трофимов завоевал серебряную медаль в командной гонке преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Кроме него, в составе команды также выступали россияне Даниил Алдошкин и Руслан Захаров.

Для Сергея Трофимова это вторая зимняя Олимпиада, ранее он выступал на Олимпийских играх в Южной Корее (2018 г.), где занял 18-е место (на дистанции 1 500 м).