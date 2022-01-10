Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2022 21:13  [92] Серебряного призера Олимпиады-2022 Сергея Трофимова торжественно встретили в Нижнем Новгороде
16 февраля 2022 19:17  [149] Штраф за выезд на "встречку" на прошлой неделе получили 150 нижегородских водителей
16 февраля 2022 18:49  [164] Движение транспорта по улице Сеченова приостановят на 15 дней
16 февраля 2022 18:40  [180] "ЛУКОЙЛ" установил памятник воинам-интернационалистам в селе Запрудном
16 февраля 2022 18:31  [149] Более 75 млн рублей было потрачено на содержание дорог в 2021 году в Нижнем Новгороде
16 февраля 2022 18:18  [136] Около 270 млн рублей направят на охрану нижегородских лесов от пожаров в 2022 году
16 февраля 2022 17:40  [197] Инвестиции в инфраструктуру ГЖД в Нижегородской области составили 6,4 млрд рублей за 2021 год
16 февраля 2022 17:28  [163] Масштабная реконструкция системы водоснабжения началась в Дзержинске
16 февраля 2022 16:44  [266] Сеть городских электричек будут развивать в Нижегородской области
16 февраля 2022 15:26  [209] Почти половина нижегородских выпускников выбрала обществознание для сдачи ЕГЭ
Общество

Серебряного призера Олимпиады-2022 Сергея Трофимова торжественно встретили в Нижнем Новгороде

16 февраля 2022 21:13  [92] Общество

Серебряного призера зимней Олимпиады-2022 в Пекине, конькобежца Сергея Трофимова торжественно встретили в Международном аэропорту Нижний Новгород им. В.П. Чкалова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижегородский конькобежец накануне завоевал серебряную медаль в командной гонке преследования.

Встретили серебрёного призера Олимпиады в Пекине в аэропорту им. В.П.Чкалова замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин, министр спорта региона Александр Кононов, родители спортсмена Сергей и Ирина Трофимова и девушка - нижегородская конькобежка Дарья Бескровных.

Перед терминалом аэропорта олимпийского призера также встречали юные воспитанники КСШОР №1 и СШ "Сормово", они проскандировали поздравительные приветствия. Сергей устроил для ребят автограф- и селфи-сессию, а также пообщался с нижегородскими журналистами.

"Мы бежали и пытались показать максимальный результат - за команду, за Родину, за всех нас. Олимпийские игры - главный этап в карьере для любого спортсмена, их нельзя сравнивать даже с чемпионатами мира. Поэтому, конечно, психологическая нагрузка была очень сильной. Нашим главным соперником был секундомер. И нам удалось победить время - мы установили олимпийский рекорд на дистанции в командной гонке", - рассказал Сергей Трофимов.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, команда от Нижегородской области по сравнению с прошлыми олимпийскими играми увеличилась фактически в два раза. 13 нижегородских спортсменов представляли Россию на Олимпийских играх в 5-ти видах спорта.

"Если кто-то еще не видел, обязательно посмотрите выступление наших конькобежцев – это была фантастическая феерия! Было ощущение, что на полуфинале им прицепили крылья! Главное, что такие победы дают нашим молодым ребятам возможность брать пример со своих земляков. А Сергей, надеюсь, будет находить время в своем плотном графике и между сборами делиться опытом, чтобы Нижегородская область рождала еще больше великих спортсменов!" - сказал Андрей Бетин.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Сергея Трофимова с олимпийской наградой, отметив, что, помимо самой медали, нижегородский спортсмен в составе российской команды установил олимпийский рекорд.

Напомним, 15 февраля 2022 года 26-летний нижегородский конькобежец, заслуженный мастер спорта России Сергей Трофимов завоевал серебряную медаль в командной гонке преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Кроме него, в составе команды также выступали россияне Даниил Алдошкин и Руслан Захаров.
Для Сергея Трофимова это вторая зимняя Олимпиада, ранее он выступал на Олимпийских играх в Южной Корее (2018 г.), где занял 18-е место (на дистанции 1 500 м).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олимпийские игры Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph