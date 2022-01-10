Более 43 млн рублей направят на благоустройство пл. Советской в Нижнем Новгороде Общество

Концепция благоустройства Фото: с сайта Среда800

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 43 млн рублей направят на благоустройство пл. Советской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчик для выполнения работ будет выбран 14 марта. Исполнитель должен будет установить лавочки, детские площадки и новые остановочные павильоны.

Также будут проведены работы по озеленению территории, зону парковки отделят от пешеходной части. Кроме того, на площади организуют места для занятия спортом и мемориальную зону в районе стелы с именами почетных жителей района. Стоимость проведения благоустройства оценена в 43,6 млн рублей.

Работы должны быть закончены до 15 июля.

Напомним, что концепция благоустройства пл. Советской была представлена в 2020 году.

Ранее сообщалось, что зона отдыха "Березовая роща" в Канавинском районе будет благоустроена за 16 млн рублей.