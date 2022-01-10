Около 1 млрд рублей необходимо для строительства крытой ледовой площадки на стадионе "Старт" в Московском районе Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 1 млрд рублей необходимо для строительства крытой ледовой площадки на стадионе "Старт" в Московском районе. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков на заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике.

Согласно информации, департамент подготовил проект реконструкции стадиона. В его рамках предусматривается строительство крытого ледового стадиона, стоимость которого составит от 900 млн до 1,2 млрд рублей. Площадка с искусственным льдом позволит круглогодично проводить тренировки и соревнования.

Также был предложен вариант с капитальным ремонтом стадиона "Старт". В его рамках планируется выполнить ремонт трибуны, административного здания, табло, беговой дорожки и вышек. Кроме того, предусматривается возможность установки оборудования для искусственного льда.

В настоящее время на стадионе расположена спортивная школа "Нижегородец".

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона "Чайка" в Автозаводском районе завершится летом 2022 года