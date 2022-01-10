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Около 1 млрд рублей необходимо для строительства крытой ледовой площадки на стадионе "Старт" в Московском районе. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков на заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике.
Согласно информации, департамент подготовил проект реконструкции стадиона. В его рамках предусматривается строительство крытого ледового стадиона, стоимость которого составит от 900 млн до 1,2 млрд рублей. Площадка с искусственным льдом позволит круглогодично проводить тренировки и соревнования.
Также был предложен вариант с капитальным ремонтом стадиона "Старт". В его рамках планируется выполнить ремонт трибуны, административного здания, табло, беговой дорожки и вышек. Кроме того, предусматривается возможность установки оборудования для искусственного льда.
В настоящее время на стадионе расположена спортивная школа "Нижегородец".
Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона "Чайка" в Автозаводском районе завершится летом 2022 года
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