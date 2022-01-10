Похвалинский съезд будет отремонтирован в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Похвалинский съезд в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2022 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в 2022 году в областном центре в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 4 участка дорог, ведущих к туристическим местам города.

Юрий Шалабаев рассказал, что было принято решение продолжить ремонт ул. Большой Покровской на участке от ул. Крупской до пл. М.Горького, также будет отремонтирован Похвалинский съезд от ул. Маслякова до Канавинского моста.

По словам главы города, туристы должны иметь возможность быстро добраться до интересующих их исторических и культурных объектов, так как удобство и простота передвижения является одним из факторов, влияющих на туристическую привлекательность города.

Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта. Кроме того, будут приведены в порядок более 150 км дорог к областным медучреждениям.

Также напомним, что дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде на сэкономленные в результате торгов средства.