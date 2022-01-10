Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2022 18:51  [53] Депутаты нижегородской Гордумы предложили оценить использование муниципального имущества НКО
17 февраля 2022 18:38  [55] Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе "Семья года-2022"
17 февраля 2022 18:14  [81] Ольга Щетинина: "В регионе сформирован комплекс мер, направленный на поддержку семей, который позволяет делать помощь адресной"
17 февраля 2022 18:08  [227] Более 20 автобусных маршрутов планируется отменить в 2022 году в Нижнем Новгороде
17 февраля 2022 17:46  [105] Олег Лавричев почтил память основателя Нижнего Новгорода князя Георгия Всеволодовича
17 февраля 2022 17:38  [116] Штормовой ветер накроет Нижегородскую область в ближайшие часы
17 февраля 2022 17:27  [127] Похвалинский съезд будет отремонтирован в 2022 году
17 февраля 2022 17:14  [105] "Единая Россия" предложила развивать меры соцподдержки молодых семей
17 февраля 2022 16:56  [129] Подростковая преступность снизилась на 33% в Нижнем Новгороде
17 февраля 2022 16:33  [119] Более 300 многодетных семей Нижегородской области получили жилищный сертификат в 2021 году
Общество

Олег Лавричев почтил память основателя Нижнего Новгорода князя Георгия Всеволодовича

17 февраля 2022 17:46  [105] Общество

Председатель городской Думы Олег Лавричев 17 февраля принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику основателю Нижнего Новгорода великому князю Юрию Всеволодовичу и его наставнику епископу Симону Суздальскому.

В церемонии приняли участие Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Это уже традиция в Нижнем Новгороде, когда мы масштабно и широко отмечаем день памяти основателя нашего города Святого Великого Князя Георгия Всеволодовича. Прошлый год был связан с юбилеем 800-летия города и наши заботы, дела были связаны с памятью о прошлом, мы много трудились и сегодня наш взор устремлен в будущее, к нашей молодежи, к нашим детям. Поэтому очень важно хранить свои традиции, укреплять и развивать их. Поздравляю всех жителей города с днем ангела – с днем памяти основателя города!", – обратился митрополит Нижегородский и Арзамасский к нижегородцам.

После торжественного мероприятия Олег Лавричев провел личную встречу с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Председатель гордумы вручил митрополиту памятный знак "800-лет городу Нижнему Новгороду", подчеркнув его большой вклад в развитие Нижнего Новгорода и духовной жизни города.

"Владыка Георгий сделал очень много для Нижнего Новгорода и для митрополии в целом, для сохранения и возрождения духовного и исторического наследия, для создания основ православного образования в нашем городе. Нельзя переоценить этот труд", – сказал Олег Лавричев.

СПРАВКА:
Празднование "Дня почитания памяти великого князя Георгия Всеволодовича» утверждено Уставом города Нижнего Новгорода в 2005 году и в последние годы стало традиционным. Для нижегородцев в деятельности князя Георгия особое значение имеет основание им Нижнего Новгорода (1221 года от Рождества Христова). В древнейшей летописи – "Лаврентьевской" об этом сказано: "В лето 6729 (от сотворения Мира) …. Великий князь Гюрги, сын Всеволожь, заложи град на усть Окы и нарече имя ему Новъград". Другая летописная похвала Юрию Всеволодовичу прямо указывает: "…паче же Новъгород второй постави на Волзе усть Окы и церквы многы созда и монастырь святыя Богородица Новгороде…".

Юрий Всеволодович – первый и единственный основатель города, который был канонизирован и причислен к лику святых, как Святой и Благоверный Князь Георгий Всеволодович в 1645 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие История Олег Лавричев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph