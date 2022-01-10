Депутаты нижегородской Гордумы предложили оценить использование муниципального имущества НКО Общество

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты нижегородской Гордумы предложили оценить использование муниципального имущества НКО. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям.

Согласно информации, в настоящее время городом заключено 528 договоров безвозмездного пользования, из них 130 договоров – с некоммерческими организациями. В частности, 30 – с религиозными организациями, 22 – с общественными объединениями инвалидов, 34 – с Союзом художников России, 9 – с благотворительными фондами, 2 – с частными образовательными учреждениями, 33 – с другими общественными организациями. Также с некоммерческими организациями заключены 45 договоров долгосрочной аренды.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин отметил, что у депутатов нет информации о том, что было сделано организациями после предоставления им помещений.

В свою очередь заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев предложил передать всем депутатам информацию о помещениях, предоставленных общественным организациям, для контроля их использования на своих округах.