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Общество

Депутаты нижегородской Гордумы предложили оценить использование муниципального имущества НКО

17 февраля 2022 18:51  [55] Общество
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты нижегородской Гордумы предложили оценить использование муниципального имущества НКО. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям.

Согласно информации, в настоящее время городом заключено 528 договоров безвозмездного пользования, из них 130 договоров – с некоммерческими организациями. В частности, 30 – с религиозными организациями, 22 – с общественными объединениями инвалидов, 34 – с Союзом художников России, 9 – с благотворительными фондами, 2 – с частными образовательными учреждениями, 33 – с другими общественными организациями. Также с некоммерческими организациями заключены 45 договоров долгосрочной аренды.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин отметил, что у депутатов нет информации о том, что было сделано организациями после предоставления им помещений. 

В свою очередь заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев предложил передать всем депутатам информацию о помещениях, предоставленных общественным организациям, для контроля их использования на своих округах. 

Ранее сообщалось, что депутаты одобрили предоставление трех помещений в Нижнем Новгороде под пункт полиции, военкомат и отделение соцзащиты.

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Теги:
Гордума НКО
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