Камеры на "умных остановках" в Нижнем Новгороде будут распознавать неубранные дороги Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Камеры на "умных остановках" в Нижнем Новгороде будут распознавать неубранные дороги. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Илья Штокман на заседании постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, в настоящее время совместно с Ростелекомом ведется работа по передаче информации с камер в городской аналитический центр, где с помощью нейросетей будут распознаваться события, происходящие вокруг "умных остановок". Так, можно будет узнать о переполненной мусорной урне или неубранной рядом дороги.

По словам Ильи Штокмана, данная информация будет оперативно отправляться соответствующим дорожным предприятиям, что повысит качество обслуживания и уменьшит время реагирования на проблемы.

Нововведения планируется ввести до конца этого года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижнем Новгороде не планируется установка новых "умных остановок". В настоящее время в Нижнем Новгороде установлено 334 таких остановок.