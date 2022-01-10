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Общество

Камеры на "умных остановках" в Нижнем Новгороде будут распознавать неубранные дороги

18 февраля 2022 10:55  [130] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Камеры на "умных остановках" в Нижнем Новгороде будут распознавать неубранные дороги. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Илья Штокман на заседании постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, в настоящее время совместно с Ростелекомом ведется работа по передаче информации с камер в городской аналитический центр, где с помощью нейросетей будут распознаваться события, происходящие вокруг "умных остановок". Так, можно будет узнать о переполненной мусорной урне или неубранной рядом дороги. 

По словам Ильи Штокмана, данная информация будет оперативно отправляться соответствующим дорожным предприятиям, что повысит качество обслуживания и уменьшит время реагирования на проблемы.

Нововведения планируется ввести до конца этого года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижнем Новгороде не планируется установка новых "умных остановок". В настоящее время в Нижнем Новгороде установлено 334 таких остановок.

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Теги:
Остановки
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