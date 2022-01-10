Более 220 нижегородских пар заключат брак в зеркальную дату 22 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 220 нижегородских пар заключат брак в зеркальную дату 22 февраля 2022 года. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Согласно информации, всего на февраль органы ЗАГС региона приняли 1 220 заявлений.

22 февраля 2022 года в нижегородских ЗАГСах заключат брак 228 пар. В Нижнем Новгороде зарегистрировать супружеский союз планируют 124 пары, в отделах ЗАГС области - 104.

Ранее сообщалось, что 192 нижегородские пары связали себя узами брака 2 февраля.

Главное управление ЗАГС Нижегородской области напоминает, что забронировать дату бракосочетания можно за год до регистрации, подав заявление лично в отдел ЗАГС по предварительной телефонной записи или дистанционно - через Единый портал государственных и муниципальных услуг.