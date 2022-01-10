Более 50 нижегородских образовательных организаций присоединились к акции по защите детей в цифровой среде Общество

Более 50 образовательных организаций Нижегородской области присоединились к акции Хартии "Цифровая этика детства", которая проводится с 8 февраля по 8 марта 2022 года. Среди них - 39 государственных и 13 муниципальных, сообщили организаторы.

Напомним, акция стартовала во Всемирный день безопасного Интернета. Она направлена на повышение уровня цифровой грамотности и безопасности детей от потенциальных угроз в интернете. В основе Хартии - 5 ключевых принципов: уважение ребёнка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход.

В течение месяца представители Альянса по защите детей в цифровой среде вместе с компаниями-основателями рассказывают о мерах безопасности для детей в интернете, специальных продуктах и решениях, правилах цифровой грамотности.

В муниципалитетах Нижегородской области организованы конкурсы на лучший видеоролик в TikTok, VK Clips или Yappy, в которых участвуют уже 70 ребят., которые выложили ролики о важности этой акции в соцсетях. Более 50 образовательных организаций разместили на своих сайтах баннеры в поддержку акции.

Как рассказали организаторы, Хартия призвана объединить всех заинтересованных для создания единого безопасного интернет-пространства для детей, поиска и удаления из интернета потенциально опасного контента для детей и подростков, создания позитивного контента, повышения уровня цифровой грамотности детей и родителей, диалога с детьми и т.д.

Напомним, к участию в акции #МояХартия приглашаются, прежде всего, представители государства, бизнеса, профильные и общественные институты, объединения педагогов и родителей, способные внести вклад в общую миссию. Для этого нужно зайти на сайт Альянса по защите детей в цифровой среде по ссылке и нажать на кнопку "Присоединиться".