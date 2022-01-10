Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2022 21:48  [219] Набор волонтеров для помощи эвакуированным жителям Донбасса идет в Нижегородской области
21 февраля 2022 19:09  [255] Снижение количества вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области
21 февраля 2022 18:58  [237] Поручни и ручки в автобусах НПАТ ежедневно обрабатываются антисептиками
21 февраля 2022 18:41  [270] Жители Канавинского района сдали 14 литров крови в рамках донорской акции
21 февраля 2022 18:34  [258] Операция "Злостный должник" пройдёт на дорогах Нижегородской области с 21 по 28 февраля
21 февраля 2022 18:22  [275] Около 4 тысяч кубометров воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие выходные
21 февраля 2022 17:57  [259] Нижегородский водоканал: Число похищенных люков увеличилось на 25% в 2021 году
21 февраля 2022 17:44  [270] Глеб Никитин: "Переселенцы из Донбасса – это женщины и дети"
21 февраля 2022 16:45  [368] Нижегородский мясоперерабатывающий комплекс будет расширен за 4,5 млрд рублей
21 февраля 2022 15:53  [294] Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса
Общество

Более 50 нижегородских образовательных организаций присоединились к акции по защите детей в цифровой среде

18 февраля 2022 17:17  [884] Общество

Более 50 образовательных организаций Нижегородской области присоединились к акции Хартии "Цифровая этика детства", которая проводится с 8 февраля по 8 марта 2022 года. Среди них - 39 государственных и 13 муниципальных, сообщили организаторы.

Напомним, акция стартовала во Всемирный день безопасного Интернета. Она направлена на повышение уровня цифровой грамотности и безопасности детей от потенциальных угроз в интернете. В основе Хартии - 5 ключевых принципов: уважение ребёнка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход.

В течение месяца представители Альянса по защите детей в цифровой среде вместе с компаниями-основателями рассказывают о мерах безопасности для детей в интернете, специальных продуктах и решениях, правилах цифровой грамотности.

В муниципалитетах Нижегородской области организованы конкурсы на лучший видеоролик в TikTok, VK Clips или Yappy, в которых участвуют уже 70 ребят., которые выложили ролики о важности этой акции в соцсетях. Более 50 образовательных организаций разместили на своих сайтах баннеры в поддержку акции.

Как рассказали организаторы, Хартия призвана объединить всех заинтересованных для создания единого безопасного интернет-пространства для детей, поиска и удаления из интернета потенциально опасного контента для детей и подростков, создания позитивного контента, повышения уровня цифровой грамотности детей и родителей, диалога с детьми и т.д.

Напомним, к участию в акции #МояХартия приглашаются, прежде всего, представители государства, бизнеса, профильные и общественные институты, объединения педагогов и родителей, способные внести вклад в общую миссию. Для этого нужно зайти на сайт Альянса по защите детей в цифровой среде по ссылке и нажать на кнопку "Присоединиться".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Интернет Образование
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2022 11:29  [38] Нижегородская область присоединилась к акции по защите детей в цифровой среде #МояХартия
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph