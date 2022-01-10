Конференции "НОЦ. Связь науки и бизнеса" прошла в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители более 50 предприятий Нижегородской области приняли участие в конференции "НОЦ. Связь науки и бизнеса", организованной Нижегородским Научно-образовательным центром в Корпоративном университете правительства региона.

В рамках мероприятия представители НОЦ рассказали о том, как научные институты могут повышать эффективность и маржинальность бизнеса, а также о возможностях создания высокотехнологичной продукции в рамках Нижегородского НОЦ.

Свои компетенции презентовали ННГУ им.Н.И.Лобачевского, НГТУ им.Р.Е.Алексеева, Институт металлоорганической химии РАН и Институт прикладной физики РАН.

Также участники конференции обсудили успешные кейсы по взаимодействию бизнеса и науки, а также варианты новых направлений для сотрудничества.

"Нижегородский НОЦ сегодня - это 37 участников и более 70 партнёров. Задача центра как консорциума, целью которого является укрепление кооперации научно-образовательных организаций и бизнеса, – приложить все усилия, чтобы как можно больше предприятий использовали компетенции университетов и научных институтов для реализации высокотехнологичных проектов", - подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука". На сегодняшний день участниками Нижегородского НОЦ являются 37 организаций: 10 университетов, 21 предприятие, одна управляющая компания, четыре института РАН, а также РФЯЦ.

Ранее сообщалось, что 28 проектов участников Нижегородского НОЦ - пяти ведущих вузов и институтов Нижегородской области - получили гранты Российского научного фонда (РНФ) в размере 1,5 млн рублей. Среди победителей - девять проектов ННГУ, семь проектов Института прикладной физики РАН, пять проектов НГТУ, четыре проекта Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, три проекта ПИМУ.