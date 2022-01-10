Интерактивные уроки по знанию правил дорожного движения проходят в нижегородских школах Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Региональное отделение "Единой России" присоединилось к реализации в Нижегородской области акции "Трезвый водитель". Пилотный проект работает с 2021 года, его организатором выступает УГИБДД по Нижегородской области. Акция направлена на снижение количества ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В рамках акции проходят различные профилактические мероприятия с освещением в СМИ и социальных сетях, размещается социальная реклама на билбордах, проводится разъяснительная работа среди жителей.

Также в рамках проекта «Безопасные дороги» в школах проходят интерактивные уроки, игры и викторины по безопасности дорожного движения.

Так, в школе №55 Нижнего Новгорода состоялась интерактивный урок "Современный водитель и пешеход" для учеников 7-го класса. Ребятам предстояло преодолеть четыре конкурсных этапа, во время которых они сумели показать не только хорошие знания правил дорожного движения, но и творческие способности, смекалку и умение работать в команде. Во время урока-игры дети отвечали на вопросы викторины, собирали пазлы с изображением дорожных знаков, создавали дорожную инфраструктуру в миниатюре. Их оценило жюри, в состав которого вошли сотрудники ГИБДД и активисты отряда "Юные инспекторы движения".

"Такие мероприятия очень важны, так как привлекают внимание общества к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, а ребята получают знания и навыки поведения на дорогах. Практика показывает, что дети лучше всего усваивают информацию в игровом формате, в процессе развлекательной программы. Это позволяет в доступной и интересной форме донести до них серьезные и необходимые сведения", - отметила председатель жюри, инспектор отделения по пропаганде БДД отдела УГИБДД Нижнего Новгорода Татьяна Зинякова.

В рамках проекта "Безопасные дороги" в Нижегородской области ведется системная работа по профилактике ДТП, отметил региональный координатор партпроекта, председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович.

"Дорога – важная часть жизни, и умение ответственно себя вести на улице необходимо каждому. В рамках проекта мы регулярно проводим различные профилактические мероприятия в детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях, для взрослых водителей. Очень важно, что ребята начинают изучать правила дорожного движения с раннего возраста. В этот раз мы пришли к ученикам среднего звена, потому что они уже являются осознанными, самостоятельными пешеходами и многие хотят стать водителями в будущем. И очень важно научить их беречь себя и других", - подчеркнул координатор партпроекта.

По окончании игры в рамках акции "Трезвый водитель" юные инспекторы дорожного движения и волонтеры раздали пешеходам и водителям информационные листовки, рассказали им о важности соблюдения ПДД, куда обращаться, если увидели нетрезвого человека за рулем, и призвали внимательнее относиться к безопасности на дорогах.

Всем юным участникам интерактивного урока подарили светоотражающие браслеты и памятные сувениры.