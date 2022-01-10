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Спорт

Нападающие ХК "Торпедо" провели тренировку для игроков юношеской команды

18 февраля 2022 18:35  [78] Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нападающие ХК "Торпедо" провели тренировку для игроков юношеской команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, хоккеисты Кирилл Ураков и Иван Чехович провели мастер-класс для игроков юношеской команды "Торпедо" 2014 года рождения.

Во время тренировки профессиональные игроки не только показали юным спортсменам важнейшие хоккейные приемы, но и рассказали о секретах успешной игры, а также поделились советами по выходу из сложных ситуаций, с которыми нередко приходится сталкиваться начинающему хоккеисту. 

По окончании мастер-класса игроки юношеской команды смогли пообщаться со своими кумирами, взять у них автограф и сфотографироваться на память.

Тренировки от игроков и тренеров "Торпедо" для детских хоккейных команд Нижегородской области уже на протяжении нескольких лет регулярно проходят во многих городах и населенных пунктах региона.

Ранее игроки ХК "Торпедо" Михаил Орлов и Андрей Белевич провели мастер-класс для воспитанников СДЮШОР 2015 года рождения.

 

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Теги:
ХК "Торпедо"
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