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Нападающие ХК "Торпедо" провели тренировку для игроков юношеской команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Согласно информации, хоккеисты Кирилл Ураков и Иван Чехович провели мастер-класс для игроков юношеской команды "Торпедо" 2014 года рождения.
Во время тренировки профессиональные игроки не только показали юным спортсменам важнейшие хоккейные приемы, но и рассказали о секретах успешной игры, а также поделились советами по выходу из сложных ситуаций, с которыми нередко приходится сталкиваться начинающему хоккеисту.
По окончании мастер-класса игроки юношеской команды смогли пообщаться со своими кумирами, взять у них автограф и сфотографироваться на память.
Тренировки от игроков и тренеров "Торпедо" для детских хоккейных команд Нижегородской области уже на протяжении нескольких лет регулярно проходят во многих городах и населенных пунктах региона.
Ранее игроки ХК "Торпедо" Михаил Орлов и Андрей Белевич провели мастер-класс для воспитанников СДЮШОР 2015 года рождения.
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